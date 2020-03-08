預測：本周天災及廣泛意外等事故或會較頻，宜多加留神。

白羊：感情關係或較不穩，結伴旅遊或參與嗜好、宗教、戶外活動，可助增進情感默契。

金牛：體能欠佳，工作壓力較大，事業運卻較佳，多休息表現更佳，助爭取上位等良機。

雙子：感情及親子關係或較不穩，已婚或同居朋友，就子女等家事需多交流並多予耐性。

巨蟹：情緒欠佳，家庭運稍遜，但已婚或同居朋友，感情關係或帶點不穩，宜多予耐性。

獅子：辭令及思考力不穩，工作壓力較大，宜注意人際關係，文書、傳訊、運輸等工序。

處女：體能欠佳，工作壓力較大，宜善用公餘，爭取休息，將有助維持較佳進度和表現。

天秤：辭令及思考力稍佳，但情緒及家庭運欠佳，加上人氣不穩，宜保持低調多作協調。

天蠍：精神欠佳，辭令及思考力不穩，與家人相處，宜注意溝通多予耐性，以減摩擦。

人馬：社交及財運欠佳，理財能力稍遜，聯誼會友開支較大，需小心理財，並多加節約。

山羊：事業運欠佳，公事進程或較不穩，加上人氣欠佳，求職、轉職或謀事等需予耐性。

水瓶：士氣不穩，出門、出勤、公幹或海外項目等進展或會遇上較大阻力，需多加集中。

雙魚：社交運稍遜，人事問題和變動或會較頻，避免與人爭辯，多予耐性，將有助過度。