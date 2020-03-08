【城市傳聞】大口環死人酒店　有殭屍出沒？

上月獲港府批出牌照可恢復骨灰位租賃服務的東華義莊，位於薄扶林大口環，為本港碩果僅存的「死人酒店」，曾有不少名人「暫住」或「長住」。由於義莊是存放遺體的地方，平日人迹罕至，加上入夜後重門深鎖，予人一種「生人勿近」的感覺，靈異傳聞亦不逕而走……

破棺而出

最誇張的一個鬼故於網上流傳多年，事發於1985年左右，當時有管理員持續聽到義莊內有棺木傳出怪聲，像是有人在踏踩木板，懷疑是屍變，及後甚至有殭屍破棺而出，於存放棺木的房間緩緩走動，場面令人想起已故藝人林正英的殭屍片！傳聞更指出，當時警方政治部曾介入，最終找來茅山師傅出手，才成功擺平……

其實東華義莊的成立可追溯至1875年，原先位於西環牛房義山，後因不敷應用，才遷至大口環現址。過往，義莊以收容無人認領的遺體或等待轉送回鄉安葬的「客人」居多，60年代高峰期曾存放逾八千多副骨殖及約一千幅棺木，後來因不少人認為先人「暫住」或「長住」義莊可庇蔭後人，於是吸引不少「貴客」。值得一提，東華義莊不但被列為一級歷史建築，更獲得聯合國教育、科學及文化組織的「亞太區文物古蹟保護獎」優越大獎，由此看來，義莊的歷史比起那些靈異傳聞更耐人尋味。