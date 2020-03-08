三界五行：家常小菜　清香有益

上天有好生之德，天生天養，上天賜人類生命，也賜人類養生養命的食物。所有教徒，都要「謝飯祈禱」，感恩上天賜予飲食。

上天為人類安排四時食物，「不時不食」，就是敬畏大自然、順應大自然、服從大自然安排。春天的當造瓜菜：韮菜、蕎菜、芹菜、芥藍、油麥菜、青椒、青瓜、節瓜、莧菜……既美味可口，又營養豐富，「正月芥藍二月蕎」已成為食家的共識；夏天解暑的冬瓜、西瓜、絲瓜、苦瓜、豆角、通菜……秋天潤燥的雪梨、蓮藕、粟子、芥菜、南瓜、茄子、西洋菜……冬天暖身的茼蒿、番茄、菜心、椰菜、黃芽白、蘿蔔、冬菇……

春天是萬物萌生的季節，食嫩芽也是很合時宜的「以形補形」，「識時務者為俊傑」，識飲識食就是識時務。春筍、豆苗、豆芽、翡翠苗、花生苗、各種鮮菇都是春天萌生的嫩芽。春天最簡單的「自煮」家常小菜，是綠豆芽炒小蝦或炒牛肉，加少許韮菜。綠豆芽先在加薑煮滾的水淖一淖，去除腥味和寒氣，備用，薑、蒜、葱頭起鑊加油爆炒小蝦或牛肉，再加入備用的芽菜、韮菜、鹽，加少許生抽打一個生粉芡，就是色香味俱全的有益家常菜。如果不食蝦、牛肉，可把兩隻雞蛋打勻，用油鑊把兩面煎香，切絲代替蝦和牛肉。這個菜，清淡，但芳香，綠豆芽與韮菜獨特的鮮甜，是任何食材都代替不了的。春卷，就以綠豆芽、韮菜、鮮蝦為主要餡料的美點。

方向宇