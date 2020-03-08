「24/7」袋不離手　古巴風情WIREBAG

意大利奢侈品牌ANTEPRIMA的設計向來着重選用頂級素材及細膩工藝設計，當中於1998年誕生的WIREBAG系列就最能體現出品牌過人之處，每季度此經典手袋系列都加入各種有趣創意元素演繹，帶來各款令女士們一見難忘新穎別致的手袋款式。繼上月推出與Disney攜手合作融入Mickey Mouse及Minnie Mouse頭像剪影的WIREBAG設計後，今回ANTEPRIMA就呼應今季春夏服飾系列的季度主題，將古巴夏灣拿獨特的南美風情結合到WIREBAG系列帶來全新之作。袋款設計將富有熱帶風情的拉菲草織袋（Raffia Bag）融入招牌WIRE物料變奏成WIRE TOTE形態，並取名FLAT LUGGAGE 24/7 WIREBAG，分別推出兩款尺碼（Mini及Medium）及7款配色（沙色、銀色、黑色、米白色、深藍色、淺粉紅色及橄欖綠色），簡約線條輪廓無論要配襯優雅上班造型或假日休閒造型皆能勝任，當中「24/7」顧名思義就是讓女士們可以無時無刻全天候去使用袋款。