日本現存最古老公立美術館3月重開

日本設計享負盛名，對美學自然有一套獨特見解。想作更深了解，可考慮到3月21日重新開放的「京都市京瓷美術館」。原館於1933年為了紀念在京都舉辦的「昭和天皇即位大典」而開設，主要收藏日本近代藝術作品。早年進行大型重修，京都市邀請著名建築師青木淳及西澤徹夫操刀，並得到「京瓷株式會社」的50億日圓資助，美術館改名為「京都市京瓷美術館」。

從外觀看，美術館改動不大，但內裏則大花心思，保留了日和與西洋融合的大正風格，其中會因應四季轉換的1萬呎「常設收藏館」得以保留。而美術館正面的「京瓷廣場」開放空間則變得更開揚，預計是不同裝置藝術和表演的場地。而開館紀念展覽會是「京都之美術250之夢」，展出超過400件由江戶時代流傳下來的作品，雲集約250年歷史的「京都的美術」成果。

此外，佔地約1,000平方米的全新的藝術分館「東山CUBE」以白色作為牆壁主調，搭配上白櫟木地板，感覺既溫暖又舒適。它的開館紀念展亦分量十足，為國際藝術家杉本博司的第一個京都大型展覽。大家可欣賞到以風景取材的攝影大師，將瑠璃和浄土簡單元素，利用他的構圖和手法創作出令大家眼前一亮的攝影作品「OPTICKS」，同時展出與玻璃有關的各種作品和考古文物。愛藝術愛攝友不要錯過呢！

京都市京瓷美術館

開放時間：10:00am~6:00pm

入場費：¥720（約HK$51）

地址：京都市左京區岡崎円勝寺町124