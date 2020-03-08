星座與水晶（3）：天秤、天蠍、人馬、山羊

水晶的佩戴建議是「左入右出」，用於增加能量的水晶戴在左手，用於減少能量的水晶戴在右手。（互聯網）

來到「生活夜校」星座與水晶的最後四個星座，會講天秤座、天蠍座、人馬座和山羊座的幸運水晶，雖說挑選水晶也不一定要按星座來說，只想給各位多一個參考。

【天秤座，9月23日至10月22日】

天秤座的幸運水晶是綠幽靈、金發晶、石榴石和黑曜石。

天秤座追求和平、和諧的感覺，因此他們的溝通能力一般較強，也善於聆聽。綠幽靈可以更有助於他們的理解能力，更好的去跟別人進行溝通。但有的時候太講究平衡而變得過度的猶豫不決，難以決斷。金發晶可以幫助他們增加衝勁和膽識。跟人相處的時候，天秤會用自己的標準去量度別人，很怕寂寞，很想跟朋友維持好的關係。石榴石可以增加他們的人緣、親和力。而黑曜石則是天秤的健康石。

【天蠍座，10月23日至11月21日】

天蠍座的幸運水晶是黃水晶、鈦晶、紅幽靈和海藍寶。

“記仇”是天蠍的特點，可以說是有仇必報。冥王星是天蠍的守護星，掌管幽冥世界，因此天蝎有很多神秘的特質。他們精力旺盛、熱情，但善妒、占有慾強。他們有無窮無盡的精力，一旦定下了目標，必須要完成。黃水晶可以讓他們放鬆心情，不用每天都活的那麼的緊繃。鈦晶在發晶群中能量最強，主能量、主財、人緣、避邪、健康、防小人。而紅幽靈和海藍寶都是天蝎的健康石，同時暗紅色也是蠍子的幸運色。

【人馬座，11月22日至12月21日】

人馬座的幸運水晶是紫水晶、白水晶、橄欖石和海藍寶。

人馬座的人樂觀、熱情、誠實、愛挑戰，但欠缺耐心，容易浮躁不安、鹵莽行事。紫水晶和白水晶都可以幫他們穩定情緒、集中注意力。而紫水晶更有開發智能、提高直覺、幫助思考、增加人緣的多種功效。而橄欖石和海藍寶都是人馬的健康石。

【山羊座，12月22日至1月19日】

山羊座的幸運水晶是石榴石、白水晶、茶晶和粉晶。

山羊座非常的小心翼翼，他們會憂心各種事情，很有耐心，凡事三思而後行。腳踏實地卻十分固執，不易聽進別人的話，也不輕信別人，獨自一人勤奮做事，會背負很多別人自以為的負任。石榴石可以為他們帶來活力，減少一板一眼。白水晶可以吸走負能量，讓人心情開朗。茶晶可以穩定情緒，提升自信心。粉晶對社交性、樂觀性、開創性都有幫助。

十二星座的幸運水晶說完了，最後提提大家，水晶佩戴的建議是「左入右出」，想增加運氣、能量等要戴在左手，想避邪、消除負能量等要戴在右手。