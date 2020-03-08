德國光學工藝雙雄　跨刀聯名打造話題鏡款

德國的工藝設計及製造品質向來於業界都具領導地位，不論是工業機器、家品電器以至名貴跑車同樣傲視全球，對於需要具備先進技術及精密工藝先可以開發出嶄新設計的相機及眼鏡領域，德國就分別有LEICA及MYKITA兩個代表品牌。同樣追求完美設計並對光學質量有所要求的狂熱分子今季就破天荒合作，將兩個品牌最優秀的技術及前瞻性視野結合，打造出與別不同的聯名眼鏡系列。

LEICA×MYKITA首回聯名將會推出Stainless Steel及Hybrid兩個太陽眼鏡系列，前者採用純不銹鋼打造，以利落線條勾勒出兩款鏡框；後者則以純不銹鋼結合MYKITA近年專注研發的MYLON材質，並以3D立體打印技術成型設計出3款鏡框，同時透過以人手作微調，模仿出如同LEICA相機鏡頭遮光罩般的細節，可以有效地遮擋佩戴者眼眉與鏡框之間的空間，進一步保護眼鏡受正上方的太陽光傷害。與此同時鏡框上方所加入的紅色釉彩飾條除了可以減少周邊的散射干擾之外，更代表着LEICA經典的紅點標誌，獨特的塗漆鑲嵌及鏡框採用的磨砂銀、黑及灰色均令人聯想起LEICA相機的設計美學。

除了抽取LEICA代表性元素融入鏡框之外，是次聯名系列所有鏡款更配備LEICA Eyecare的太陽眼鏡鏡片，1.6曲率鏡片經過打磨及拋光得出前所未有的光學品質，此工藝級數通常只會應用於醫學鏡片之上。具備偏光效果的鏡片除了擁有優異出色的透光度、可抵抗紫外線及減少有害炫光之外，同時更加入LEICA研發原本運用於專業攝影設備的AquaDura Vision Pro塗層技術，可以消除肉眼看不見但卻會造成慢性傷害的後曜光及反射，更有防水、防霧、抗污、抗刮及容易保養清潔多項優點。每塊鏡片更是按照LEICA光學組件及鏡頭標準獨立打造而成，每件產品皆附有專業證書及唯一序列號，水準之高絕對是空前絕後。