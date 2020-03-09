生肖指數　是日吉星：虎

鼠：→ 凡事都不要太過主觀，要多聽聽別人的意見才好，會使你更受朋友歡迎。

牛：→ 好像只有自己一個人默默的在努力的樣子，但其實每個人都有其職責。

虎：★ 論是約會或朋友聚會，最好由你來主導安排行程內容，會為你帶來好處。

兔：↑ 你的親切與隨和的個性在大家相傳下人氣愈來愈旺，這是成功的要素。

龍：→ 需出席宴會場合而有飲酒的人要注意酒量控制，以免出現尷尬的場面。

蛇：↓ 是日沖煞，用餐時需注意別吃得太快或一下吃得太多，以免消化不良。

馬：→ 其實別悶着一個人做事，多參加社交性的活動才有讓自己出線的機會。

羊：↑ 財運不俗，如家人和你合份投資可以一試，但大家要有良好的溝通才行。

猴：↓ 不喜冒險的你在危急關頭要作出一個冒險的抉擇，成功與否要看天了。

雞：→ 其實要建立好自己的人際關係並不困難，多相約同事一起吃午飯吧。

狗：→ 得人恩惠千年記，朋友都很樂意相助你的。今天白水晶有助增強運勢。

豬：→ 遇到意中人應放膽表白，最低限度令對方知道你的心意，這才容易成功。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌