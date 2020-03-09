美食婷：出走澳門　尋找隱世小店

澳門賭場暫停營業逾半個月，其中29間近日宣布重開，唔少人話戴住口罩都要「過大海」。美食婷平時連六合彩都唔買，更加唔識賭錢，不過最近經港珠澳大橋過澳門探親，見當地防疫工夫做得唔錯，終於放心出街食飯。今次分享兩間令我留下最深刻印象的餐廳，各位去澳門玩時不妨去「搵食」。

全球獨家 手信變名菜

想感受不一樣的澳門，南灣湖會是不錯選擇。這個小區自成一國，既可欣賞到澳門旅遊塔的美景，又有音樂噴泉、水上單車等設施，不過對我來說，這兒最吸引是匯聚了不少特色餐廳，其中一間更推出以澳門手信為主題的創意餐單，9道菜式盛惠MOP999，食過就知物有所值。

一場來到梗係要同主廚Laurence傾吓偈，曾於米芝蓮餐廳工作的他，因受到美國建築師Max Abramovitz一篇文章啟發，認為飲食不單是為了生存，亦應該傳遞一個地方的歷史與文化，於是花兩年時間設計了用澳門傳統食物、獨有食材及特色手信入饌的料理，包括馬介休韃靼釀蛋卷、自家製沙甸魚醬伴鄉村多士、葡萄牙啤酒豬肉乾雲吞、生蠔忌廉濃湯、西洋蝦子麵葡國腸、水蟹燴意大利飯6道菜式，甜品則有由杏仁餅、花生糖、香蕉糖、虎皮花生拼湊而成的迷你甜點四重奏，以及用杏仁餅模製作的杏仁奶凍，再加一杯葡萄牙人傳統特飲西洋菜蜜，每道菜都令人留下深刻印象，感覺就像用味蕾上了一堂澳門歷史文化課。

[INFO]西洋菜餐館

地址：澳門南灣湖景大馬路雅文湖畔S8舗

電話：853-28714150

備註：澳門手信菜單須於1天前預約

懷舊茶檔 美味有驚喜

潮流興懷舊，澳門本身就有不少歷史悠久的餐廳，當地朋友推介我去一間一年內先後在南灣馬統領街及氹仔開店的「偽老店」。這間茶檔無論裝修與食物都夠晒懷舊，一句「百年老店，還差99年」的標語就盡顯玩味。別具特色的裝修固然掀起話題，不過若想熱潮持續則要看食物水準。碳烤多士、豬扒包、真蝦多士都是招牌小食，全部均以傳統方法炮製，想更飽肚可以試試自家燒製的黯然叉燒煎雙蛋飯，另外用葡萄牙和印度香料混合熬煮的嚤囉雞飯也很受歡迎。懷舊飲品則有黑牛、絲襪奶茶、椰汁紅豆冰等選擇，獨特的茶檔布置又是另一打卡熱點。

[INFO]馬交茶檔

地址：澳門氹仔地堡街181-185號

電話：853-28525331