球鞋、手袋　防疫最強法寶你要有！

肺炎疫情嚴峻，大家除了出外要戴口罩及勤洗手之外，日常生活細節亦應該要加多注意衞生問題，全面防疫先可以確保身體健康。相信自從疫情問題發生後，好多人返到屋企都會第一時間立刻換衫沖涼避免將細菌從街上帶返屋企，衫褲就話可以全部去洗，但好似手袋、背囊、銀包或者一些不能經常清洗的外套及球鞋又可以點算呢？使用酒精噴霧的確可以有效殺滅大部分細菌，但好多人長期使用酒精及化學成分都會引致過敏，如果你都有擔心呢個開題，咁要認識下英國Liquiproof及美國Reshoevn8r呢兩個採用100%純天然成分製作的衣物及球鞋護理品牌。

Liquiproof及Reshoevn8r分別主打清潔殺菌噴霧及球球清潔護理產品，前者推出的Premium Freshener殺菌噴霧以無毒、無害、無臭的天然成分製成，通過先進的生物相容性納米技術，可以滲透每種纖維物料殺死細菌及真菌，形成一個微生物不能存活的抗菌性環境，從而為衣物、手袋及球鞋殺菌除臭，產品不含酒精，兒童、孕婦及敏感皮膚都可以安全使用；後者王牌產品4oz三刷專業清潔套裝，亦是對抗疫情的有效法寶，因為大家每日着用的球鞋其實最容易將街上細菌帶到屋內，所以球鞋清潔於當下現況是非常重要，套裝中的清潔保養液以純天然椰子油及荷荷巴油等等天然植物提煉油質組成，對球鞋材質及人體皮膚無害，同時套裝更包含3款不同軟硬度鞋刷，以便對應清潔鞋面、中底及鞋底部分，讓你的球鞋及家居環境保持無菌狀態。溫馨提示，清潔球鞋時記得要佩戴口罩及眼罩（平光眼鏡代替亦可），以防帶有細菌的液體濺於面上，以策萬全。