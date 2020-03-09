東沖有料到：超美的曼谷藝術展

提起曼谷的River City商場，昔日主要以售賣古董居多，但今時今日卻多了不少新搞作及展覽。最新鮮熱辣的有Museum Of Digital Art（MODA），該博物館簡單講，就係主打科技元素，展現繽紛立體視覺藝術。話說日本東京之前亦有類近的MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless，當推出時即成為話題兼一票難求。相比之下，曼谷的MODA的規模較細，但勝在門票較便宜，只需約THB350便可入場。場內分為三個區域，一開始係純圖畫及文字介紹的熱身區，之後便是充滿變化的立體影像區域，現場免費提供立體眼鏡，為大家帶來更賞心悅目的效果，配合虛幻的配樂，效果確係一流。雖然跟日本的DIGITAL ART MUSEUM相比樓底比較低，播出的影像亦沒有那麼多元化，但對於曼谷來說無欵是夠新鮮感的。這裏的一大好處是場區內無遮無擋，不像日本的太多區域需要左穿右插，加上現時因武漢肺炎關係遊客不多，所以在此打卡不怕拍到路人入鏡。另外Rvier City就在BTS站Saphan Taksin附近，交通非常便利。要留意的是，由於每段影像的放播時間頗長，如果統統都要完整看完的話，大概要預留約兩個多小時。若果你在4月中前會到曼谷一趟的話，這裏絕對值得一看。

與此同時，River City的樓下亦有豪華的古董車展，大家可以相隔一定距離下打卡，這裏亦搵到泰國時裝品牌以登台服為主的展覽，作品亦夠天馬行空，兩者均是免費入場，不妨順道來欣賞一番。

胡慧沖