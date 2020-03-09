微波爐出品　布甸狗南瓜包呃Like

可愛的布甸狗其實是南瓜包，帽子是加了可可粉的麵糰，畫龍點睛令造型更維肖維妙。（互聯網）

日本Sanrio的卡通人物陪伴不少人成長，除了最受歡迎的Hello Kitty之外，布甸狗（Pom Pom Purin）其實都有很多粉絲，在2019年度Sanrio人物排行榜中布甸狗便高踞第3位，人氣僅次於Hello Kitty及肉桂狗（Cinnamoroll）。如果你也是布甸狗的Fans就要看看IG：mmm_diet_160 所示範的布甸狗南瓜批，不僅造型人見人愛，而且用微波爐就整到，自家製作後一定呃到好多Like。

材料：

麵粉糰：

小麥粉 30克

羅漢果代糖 30克

米粉 10克

發粉 5克

車前子 4克

雞蛋 2隻

水 20毫升

南瓜餡：

南瓜 450克

羅漢果代糖 50克

牛油 15克

鹽 少許

做法：

1.將南瓜切粒去籽，用保鮮紙封好，放入微波爐以600w加熱7分鐘。

2.去皮後加鹽、羅漢果代糖及牛油，攪拌成南瓜蓉。

3.預備好麵糰後，將麵糰壓平，釀入南瓜蓉餡料。

4.用麵糰製成耳朵，加可可粉製成帽子，放入微波爐加熱2分鐘。

5.最後用朱古力唧上眼睛和嘴巴即成。