微波爐出品 布甸狗南瓜包呃Like
2020年03月09日 12:00
東網電視更多新聞短片
可愛的布甸狗其實是南瓜包，帽子是加了可可粉的麵糰，畫龍點睛令造型更維肖維妙。（互聯網）
日本Sanrio的卡通人物陪伴不少人成長，除了最受歡迎的Hello Kitty之外，布甸狗（Pom Pom Purin）其實都有很多粉絲，在2019年度Sanrio人物排行榜中布甸狗便高踞第3位，人氣僅次於Hello Kitty及肉桂狗（Cinnamoroll）。如果你也是布甸狗的Fans就要看看IG：mmm_diet_160 所示範的布甸狗南瓜批，不僅造型人見人愛，而且用微波爐就整到，自家製作後一定呃到好多Like。
材料：
麵粉糰：
小麥粉 30克
羅漢果代糖 30克
米粉 10克
發粉 5克
車前子 4克
雞蛋 2隻
水 20毫升
南瓜餡：
南瓜 450克
羅漢果代糖 50克
牛油 15克
鹽 少許
做法：
1.將南瓜切粒去籽，用保鮮紙封好，放入微波爐以600w加熱7分鐘。
2.去皮後加鹽、羅漢果代糖及牛油，攪拌成南瓜蓉。
3.預備好麵糰後，將麵糰壓平，釀入南瓜蓉餡料。
4.用麵糰製成耳朵，加可可粉製成帽子，放入微波爐加熱2分鐘。
5.最後用朱古力唧上眼睛和嘴巴即成。