調查發現學校家居隱藏大量細菌、致敏原　專家建議3招必殺技

「Dyson健康空氣調查」發現，即使每日進行清潔的家居，仍然存在大量肉眼看不見的灰塵和污染物，引起鼻敏感、哮喘、濕疹等。要改善敏感情況，醫生建議要定時清潔和保持室內空氣流通，以減少灰塵、塵蟎及其他致敏原的累積。（Dyson提供）

【特約報道】港人患鼻敏感的情況嚴重，這可能與周遭環境布滿塵蟎、霉菌等肉眼看不見的致敏原有很大關係。Dyson在去年進行為期半年的「健康空氣調查」，包括與香港過敏協會合作在小學進行的調查活動。研究透過測試及分析放置於家居及小學校舍的空氣清新機濾網樣本發現，學校樣本的平均含菌量比家居為高，無論校舍新舊，所有濾網樣本都發現灰塵和塵蟎，還有一級致癌物甲醛殘留。家居方面，樣本平均灰塵量則高於學校。要改善敏感情況，醫生建議要定時清潔和保持室內空氣流通，以減少灰塵、塵蟎及其他致敏原的累積。

是次調查於2019年2月至7月期間進行，主要目的是了解家居及學校中的隱形污染物，喚醒消費者有關空氣質量和潔淨空氣的重要性。期間於全港不同地區的44個家庭及11間小學課室安裝了66個Dyson空氣清新機風扇，並於調查計劃中期，到測試點收取其濾網作樣本化驗，委託了第三方實驗室（SGS）團隊進行研究及分析結果。

學校樣本平均含菌量高於家居

在抽取學校及家居的濾網樣本當中，發現常見污染物有細菌、黴菌、甲醛、粉塵、以及塵蟎。86.2%的家居濾網灰塵樣本發現細菌，學校的濾網樣本更是100%含有細菌。當中我們發現其中一個家居樣本中，每克灰塵有高達1,840,000 cfu的細菌！而學校樣本的平均含菌量，比家居為高。根據學校樣本的細菌分類，最常見的細菌包括：枯草芽孢杆菌、乳微球菌及脊鏈球菌。這些細菌有機會引致呼吸道、腸胃或肺部感染。

每日清潔不代表真正潔淨

超過90%的學校及86%的家庭受訪者表示每天都會進行校舍或家居清潔，主要是使用拖地和掃地等傳統清潔方法。調查數據顯示於學校濾網中仍然記錄到平均0.52g的塵量，家居樣本的平均塵量則為1.16g。這顯示了即使每日以傳統方法清潔都並不代表真正乾淨，空氣中仍然存在肉眼看不見的灰塵和污染物。

塵蟎和霉菌 溫暖潮濕易孳生

耳鼻喉科醫生何志謙表示，有3至4成的港人患有輕微敏感症狀，當中有8至9成是因塵蟎及霉菌等家居致敏原所致。在家居樣本中發現最多200ng的人體皮屑及死皮細胞，這些就是塵蟎的食物，而塵蟎數目超過100隻，其排泄物的總量就可能造成過敏。「塵蟎和霉菌在溫暖和潮濕的天氣最易孳生，香港就是典型的例子，而塵蟎最嚴重的地方是床褥，有研究指出一張床褥藏有1萬隻塵蟎及200萬顆塵蟎排泄物，一張地氈亦隨時有過千隻塵蟎，是產生敏感的來源。每日與塵蟎同眠，有機會引起過敏症狀如鼻敏感、哮喘、濕疹等。而某幾種霉菌孢子更能進入深層支氣管內，誘發過敏反應，如氣哮和過敏性肺泡炎，或引致鼻炎及哮喘等，因此不能輕視。」何醫生說。

三招減低健康風險

要減輕敏感症狀，何醫生建議要盡量減少接觸致敏原和灰塵積聚，以及保持環境乾爽，他提出3招必殺技。「第一要勤力打掃，減少與灰塵或塵蟎接觸。第二要注意床的清潔，因為墊褥是塵蟎溫床，用攝氏60度或以上的熱水清洗床單，有效殺死塵蟎。第三因為肉眼看不見的致敏原非常細小易於飄浮在空氣，所以要保持空氣流通，亦可使用過濾空氣方式，減少細菌及塵蟎累積。」

另外，Dyson環境管控高級設計工程師Ben Lowson建議：「選擇空氣清新機時，除了過濾效能，亦需留意機器是否備有帶動空氣循環的作用，能否將潔淨空氣吹送至整個房間。假如只能淨化機器附近的空氣，並不能解決真實家居的需要。」

保持空氣流通 減少致癌甲醛

值得注意的是，在家庭及小學課室所採集的濾網灰塵樣本，當中66%家居樣本發現有超過0.5mg/kg含量甲醛。於學校的研究更發現無論是較新的學校或校齡已過40年，100%樣本均發現甲醛的存在。「衞生組織將甲醛分類為一級致癌物，長期接觸會對身體構成危險，很多人誤以為新裝修或新買家具才會釋放甲醛，其實並不是，甲醛會於室內累積及持續造成污染，因此要減少室內甲醛含量。」何醫生表示。