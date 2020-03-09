Porsche 911 Carrera 4S　3.4秒破百

保時捷(Porsche)911車系不經不覺已進化至第八代，整個車身都以鋁合金材質製成，配上精良底盤、智能控操系統、嶄新行車輔助系統、10.9吋特大觸控屏幕及進一步提升的性能，令這後置引擎跑車得以全新姿態與數碼時代完美接合。

保留一貫肌肉感造型的新911，車頭加闊了45mm，輪拱亦有所加闊，前、後軸輪圈分別達20及21吋，配合橫跨整個車尾的燈組及更寬闊的可調式升降尾翼，盡顯跑格的一面。早前更獲得東方日報「超卓汽車大獎2019」頒發的「最佳高性能豪華跑車」。輸港的911，備有Carrera S及Carrera 4S，均搭載3.0L水平對向六汽缸渦輪增壓引擎及搭配新研發的八前速雙離合器波箱，馬力輸出達450hp。後者配備Sport Chrono Package及四輪驅動後，0~100km/h加速只需3.4秒。廠方還首度加入全球首創的「Wet」模式及夜視輔助系統兩項選裝配備，分別加強濕滑路面和夜間行車安全性。