橫濱翻新海景房　住足24小時

要數日本橫濱港未來21區的地標，大家腦海都會想起外觀像白帆船的橫濱洲際度假酒店（InterContinental Yokohama Grand）吧！該酒店被碧藍的海洋包圍，讓住客可欣賞到美妙的景色，絕對賞心悅目。而酒店最近將18間港口套房（Harbour Suite）以全新的概念翻新，房間本身面積達84平方米，其座向可讓住客飽覽270度的景色，無論是橫濱灣抑或是標誌性的COSMOCLOCK 21摩天輪，都可以盡收眼底。

為作翻新紀念，酒店特別於3月16日至6月30日期間推出Harbour Suite的24小時Stay Plan。一般酒店於下午3時才能Check In、翌日中午12時前便要Check Out，而呢個24小時Stay Plan便可於中午12時Check In，於翌日中午12時才Check Out，畀你住足24小時！而且此Plan更會提供Moët & Chandon的香檳（Half Bottle）及泰國天然護膚品牌THANN的沐浴用品等給住客享用，確係住得舒適又招積！每晚房租約75,000日圓起。

InterContinental Yokohama Grand

地址：神奈川縣橫濱市西區みなとみらい1-1-1