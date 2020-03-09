三界五行：韮菜雖小　說來話長

韮菜曾是祭祀天地的貢品，可見其重面性。(設計圖片)

韮菜，是家喻戶曉的小菜。在北方，韮菜豬肉餃子是接待上賓的高規格。在南方，韮菜的食制五花八門，潮州菜館的「菜紅」，就是美味的開胃前菜「韮菜煮豬紅」，巧廚加少少秘製的滷水鵝汁，是不可抗拒的誘惑。

把豆腐煎至金黃色，加韮菜煮，打一個薄薄的蠔油芡，就是下飯的「黃金印」。如果踵事增華，豆腐、韮菜加燒肉、蝦醬同煮，下飯下酒都相宜。

韮菜炒雞蛋，是低技術、高效率的家常小菜，沒有秘訣，只要火不太猛，油稍為多一些，僅僅熟，保持韮菜和雞蛋的嫩滑就成功了。「韮菜炒雞蛋」這個菜，曾經是元宵燈謎的一個謎底，謎面是杜甫的詩句，「兩個黃鸝鳴翠柳」，兩隻雞蛋炒韮菜，簡簡單單，就是不簡單。

別以為韮菜是「小菜一碟」，不值得「大做文章」，在古時，韮菜卻是祭祀天地的貢品！有詩為證：「獻羔祭韮……躋彼公堂，稱彼兕觥，萬夀無疆」《詩經》。獻上羔羊和韮菜，濟濟一堂，舉起牛角造的酒杯，祝福萬夀無疆。（兕，粵音西，觥，粵音轟）

那時的韮菜是野生的，非常難求，物以稀為貴，而且色如翡翠，有獨特芳香，在祭禮中尊為上菜中的上菜。

據《漢書》記載，到了漢代初年，宮廷開始懂得人工栽種韮菜，既用來祭祀，也供御膳之用。現代，韮菜也可以寓意頑強不息，自嘲「韮菜命」，意思就是，長了又剪，剪了又長。

方向宇