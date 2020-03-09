走進巴黎鍍金門宮　探索高踭鞋大師創作人生

女士們對於法國高級鞋履品牌Christian Louboutin的設計相信絕唔會陌生，每季推出的高踭鞋設計極盡奢華，閃爍窩釘配襯招牌紅色鞋底搶眼又易認。品牌所推出的鞋款及手袋設計可能你買得多，對於相關資料已經背到滾瓜爛熟，但有關品牌主理人兼設計師Christian Louboutin本尊的設計生涯及藝術造詣你又知多少？日前，這位國際知名鞋履設計師就於巴黎鍍金門宮（Palais de la Porte Doree）舉行為期5個月的Christian Louboutin：L'Exhibition[niste] 展覽，邀請公眾走進其創意世界，細味他多年來的創作之路，深入了解藝術作品如何影響大師的設計生涯。

是次舉行展覽之場地巴黎鍍金門宮本身已是一座裝飾藝術建築鉅作，Christian Louboutin的出生地－巴黎第十二區正是與鍍金門宮靠近，所以年輕時已經被其建築美學及精緻裝飾吸引，成為他對藝術及應用藝術的啟蒙之一，更因為少年時期於鍍金門宮看到一個禁止參觀人士穿着高踭鞋的告示牌，令日後啟發他設計出品牌經典高踭鞋款Pigalle，所以選址於此舉行展覽算是回到他的創作原點。

整個展覽透過11個章節介紹其主要靈感來源，包括：英國陶瓷品牌Wedgwood青花瓷及巴西建築師Oscar Niemeyer所設計的Marquesa Bench躺椅，並有大量鞋履款式及設計草圖首次展出。此外，場內更展示了由Christian Louboutin私人珍藏及由公共博物館借出的珍貴藝術品，當中包括：新西蘭多媒體藝術家Lisa Reihana、巴基斯坦藝術家Imran Qureshi、英國設計師組合Whitaker Malem及西班牙編舞家Blanca Li等的全新作品。整個展覽將鍍金門宮歷史及Christian Louboutin創意世界連繫起來，為期5個月（至7月26日完結）的展期絕對不容錯過！