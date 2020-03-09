抗菌空氣清新機　吸啖好空氣

KS-GA300採用纖巧杯型設計，直徑只有66mm，相當輕巧，放在家居或車廂用都一流。（互聯網）

近期疫情嚴重，不少人都困在家中工作或學習，既然長時間留在家中，當然想家居空氣保持清新，不如考慮JVC HEPA負離子抗菌空氣清新機KS-GA300，採用纖巧杯形設計，直徑只有66mm，相當輕巧，放在家居或車廂用都一流。

雖然機仔細細，但採用高效HEPA三層過濾系統，可360°全方位捕捉污染漂浮物，面層的纖維網可阻隔毛髮、寵物皮屑及灰塵，中層為高效HEPA濾網，能捕捉PM2.5懸浮粒子、花粉、致敏原、細菌等有害污染物，底層為活性碳濾網能有效消除煙霧及異味。

此外，更引進ion Generator設計，可產生每秒高達5百萬粒負離子作快速抗菌、淨化灰塵及消除甲醛等異味，令空氣保持清新潔淨，同時使用USB電源驅動，簡單接上USB便攜充電池，或電源即可隨時隨地享受清新空氣。

加上採用無接觸式開關設計，只需用手在機頂掃一掃，面板上的動作感應器會偵測到手部動作而執行開關或轉換風速，相當易用，更能同時監察空氣質素、顯示溫度及濕度各項重要環境資訊。