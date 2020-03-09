地道住宿體驗！租起全幢京町家

Re．Connection及京阪電鐵不動產聯手推出了兩所整棟出租、由京町家改造而成的住宿設施「紡 稻荷庵」及「紡 八条源町」。（互聯網）

出外旅遊想感受當地的地道文化，不妨由住宿入手——例如去到日本京都，當地便有不少由京町家改建而成的住宿設施可供選擇。所謂「町家」，是指日本1950年以前以傳統木造方式蓋成的木造房屋，而位於京都的「京町家」因為構造狹長，被稱為「鰻魚的被窩」。最近Re．Connection及京阪電鐵不動產兩個單位聯手， 推出了兩所整棟出租、由京町家改造而成的住宿設施，分別係「紡 稻荷庵」及「紡 八条源町」，賣點係兩間均是採用日本傳統的木造軸組構法來興建。先講講「紡 稻荷庵」，距離京阪本線伏見稻荷站僅約4分鐘步程，建築面積達60平方米，並設有前庭及奧庭（後園），最多可入住5人，前往人氣景點伏見稻荷大社等相當就腳，住宿費用約每晚30,000日圓。

另外的「紡 八条源町」由近鐵京都線東寺站前往約15分鐘步程，建築面積為90平方米，建築本身擁有83年歷史，房子內保留了貫通裏外的土間及爐灶等特色，並設有3間睡房，最多可入住9人，住宿費用約每晚50,000日圓。如果大家族或一大夥人前往入住的話，可謂相當合適呢。