預測：本周大市，價位波幅走勢或會較大且急。

白羊：人氣持續不穩，但精神士氣轉佳，有助應付公事、感情等各方所需，表現更佳。

金牛：社交運較佳，雖偶有人事問題，但精神狀態回穩，人氣回升，有助應付各式事宜。

雙子：人事阻力雖持續較大，但事業及貴人運轉好，有助求職、轉職、謀事等，宜善用人脈。

巨蟹：社交運較佳，雖人事問題與變動或會較頻，卻是交朋結友，廣結人脈的好日子。

獅子：事業運稍佳，雖工作壓力較大，溝通等問題或會較頻，但求職、轉職等則較有利。

處女：感情關係或帶點點不穩，攜眷參與宗教、嗜好等活動，可助增進情誼，加強默契。

天秤：戀愛及家庭運或較不穩，但異性緣回升，已婚或同居朋友，夫妻關係較佳宜多交流。

天蠍：已婚或同居朋友關係或見壓力，但戀愛運較佳有利溝通，宜就想法等方面多作分享。

人馬：正財運雖持續不穩，求職、謀事等需予耐性，但工作運稍佳，有利開單、簽約等。

山羊：人氣不穩，但人緣及桃花運較佳，有助平衡及帶動戀愛運，單身朋友宜積極行動。

水瓶：情緒雖持續不穩，與家人關係或時有緊張，但體能回穩，多交流將有助增進情誼。

雙魚：社交圈中人事變動持續較頻，但辭令及思考力回升，有助改善人緣及社交人事問題。