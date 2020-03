疫情之下，你關懷父母了嗎？

【特約報道】香港不少人成家後都搬離父母住處,或礙於工作時間長,平常見父母的時間已是少之又少。 然而近日疫情嚴峻,大家都疲於照顧小孩、買口罩、消毒酒精,對日漸年邁的父母更難給予關注。

這段時間父母都減少出去喝茶、不能外遊,留在家中的時間大大增加。當我們在為兒女操勞心思之時,可否停一停、諗一諗,年長父母在疫情中也很需要我們的照顧和關懷。有否想過,簡單的問候、多些信息及電話,甚至上網給他們買一份健康小禮物,就可讓父母笑顏逐開呢?

【父母的關節之痛】

正值春夏交接期間、天氣雖日漸轉暖,但仍夾雜着點點寒冷潮濕,是關節痛的高發季節。或許在這段時間,你發現父母上落樓梯很吃力;一起散步時他們的步履踉蹌;每逢陰雨天,他們就會抱怨膝關節疼痛難忍。出現以上症狀,為人子女們就要注意了,這些都是膝關節痛症的徵兆。研究顯示,約半數65歲以上的長者都會面臨關節問題。長輩為了不讓子女擔憂,往往自己購買關節保健品。不過,對於普羅大眾來說,這其中隱藏着重重陷阱,市場上最熱賣的產品卻不一定最為有效,父母買錯了關節產品,不但不能獲得改善,反而可能有着各種害處。

【研究說:慎用葡萄糖胺!】

現在市面關節保健品不少含有葡萄萄胺(glucosamine),但愈來愈多研究顯示,其真正的功效仍未明確。美國國立衞生研究院(NIH)旗下的國家補充及替代醫療中心(NCCIH)指出,葡萄糖胺對緩解關節患者疼痛的證據尚不清楚,但尚未證明這些補充劑對人體有害。這些類似的保健品可能僅僅發揮着類似安慰劑的作用。

臨床醫生們也意識到許多患者自己「認為葡萄糖胺是有效的」,因此,他們常常尋求相關品牌和製造商的建議。美國最好的醫院之一──貝斯以色列女執事醫學中心(BIDMC)風濕病科教授Robert H. Shmerling在哈佛醫學院的健康刊物上對此現象曾做出評論,「即使葡萄糖胺的作用來自患者本人的心理效應,但對這部分患者來說,疼痛的好轉也是真實發生的,因此很難放棄。此外,葡萄糖胺帶來的隱性副作用值得我們提高警惕。」

【足不出戶,給爸媽送去最好的關節產品】

不想再服用葡萄糖胺產品?有哪些更好的選擇?

佰瑞健國際(RejunBio)連同瑞士及美國關節專家,憑藉最新科研實證,研發了一款不含葡萄糖胺的全新關節產品──R-Joint(「最強冠節膠囊」 或 「冠軍關節膠囊」),在關節保健品市場上脫穎而出。

佰瑞健認為,好的產品必須依據科學證據進行配方,方可為飽受關節疼痛的人士帶來真正的改善。冠軍關節膠囊/R-Joint 含有:

• 美國專利天然雞蛋膜精華:大型臨床實驗驗證7天開始緩解痛楚、30天緩解關節硬度

• 姜黃素: 迅速抗氧化抗炎、有助關節及肌肉修復

• 白藜蘆醇:抑制炎症、加快關節血液循環、保護並促進軟骨再生

• 胡椒鹼:增強成分的生物活性及在人體吸收利用率

• 維他命C:促進骨骼和關節的膠原蛋白合成、增韌關節結構

