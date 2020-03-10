隨時開工！智能工作包廂關西登場

假如你身處外地旅遊，突然間公司或客戶急Call要你處理重要公務，呢個時候你最需要的，莫過於有一個安靜不被打擾的環境，讓你可以坐低慢慢解決問題。而日本早前便喺東京地區的火車站等地方推出了公共工作空間，方便大家可入內開工，而呢種設施亦終於在關西登場！

阪急阪神不動產與Telecube Service聯手，剛於3月9日起在阪急Terminal Building、新大阪阪急Building、阪急西宮Gardens及Ebista西宮的公眾空間內設置個室型智能工作包廂Telecube。

先介紹一下Telecube，外觀似足電話亭，其寬度和深度分別係1.2m，高度為2.3m。內裏配備了電源插座和USB充電位，並有隔音功能確保隱私並降低信息洩漏風險。加上使用了抗菌、除臭和防病毒的塗層，保證用得安心。雖然內裏係一個封閉空間，但照明及通風統統做到足。

想使用嘅話，需要先註冊為會員，再利用智能手機搜索使用時間並進行預訂，使用時可以通過智能手機閱讀入口處顯示的QR碼來解鎖。就算你無預約，只要Telecube是空置的話，也可立即使用。收費為每15分鐘250日圓。