名牌網店開催　5大必買推介

疫情持續大家減少出街，想Shopping的話就要轉攻網店，估不到連殿堂級名牌Hermes最近亦在港澳地區開設Online Store，唔使排隊同出街都可以輕鬆掃貨。雖然網店冇發售最受歡迎嘅手袋系列，不過其他小型皮具及絲巾等受歡迎配飾都幾齊貨，以下幾款就是筆者心水推介。

1.小型皮具

唔好以為小型皮具只係得銀包和卡片套等，細心啲睇會發現仲有手袋可供選擇,款式屬迷你手袋款式，如附肩帶的手袋Cinhetic Mini Pouch，或可作大熱腰包用的Hermes 2002 Wallet，多格設計更非常實用。

2.絲巾

Hermes絲巾今季大玩漫畫風格和X光效果圖案，設計型格有別品牌以往作風。除新圖案外，今季還推出心形等特別形狀，可作袋巾使用。

3.皮鞋

長青H形標誌Izmir涼鞋與Avantage Sneakers有多款顏色選擇，襯夏天服飾一流。

4.Fashion Jewelry

經典Kelly Double Tour Bracelet有女士至愛的粉色和紫色設計，還有一款織皮Glenan Double Tour Braclet只需二千多港元便有交易，是不錯的入門之選。

5.Hats & Gloves配飾

香港女士較少戴帽子和手套，但其實此類別中還有其他配飾可揀，如Hat Pin可作襟針用，而Glove Clip則以經典的Kelly袋扣設計，可作手袋吊飾之用。