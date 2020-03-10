三界五行：韮寓意久　物輕情長

唐朝詩人杜甫《贈衞八處士》詩，就用韮菜歌頌他與衞八處士的友誼地久天長。（互聯網）

韮（韭），國語和粵語都與久同音，古代文人心目中，卻真有「恒久」的意思。

唐朝詩人杜甫《贈衞八處士》詩，就用韮菜歌頌他與衞八處士的友誼地久天長，少年時的好友衞八歸隱田園，沒想到闊別20年，竟在衞八的鄉居重逢，兩人鬢髮斑白，談及昔日友好有很多已去世，唏噓不已。

衞八的兒女難得有長輩來訪，笑問客從何處來？杜甫還未答完，衞八已急不及待驅兒女去準備飯菜，且看這一餐食什麽：「夜雨剪韮菜，新炊間黃粱。主稱會面難，一舉累十觴。十觴亦不醉，感子故意長。明日隔山岳，世事兩茫茫。」夜雨中剪鮮嫩的韮菜，煮的飯摻了黃小米，這飯菜比任何山珍海味更滋味。

衞八說，難得見面，痛飲十杯！杜甫說，難得舊情長，十杯也不醉！明日一別，關山阻隔，世事茫茫，相會不知是何年？如果沒有緣，杜甫不可能與分隔20年的衞八重逢，如果沒有衞八的韮菜款待，杜甫寫不出這首傳誦千古的好詩。

為韮菜寫讚美詩的還有大文豪蘇東坡和陸游。

蘇東坡是食家，常常夫唱婦隨一起下廚煮幾味，這一天，在春寒料峭的日子，食了蒿與韮，渾身溫暖，暫忘了北方仍然有雪，寫了這首詩與好友范德孺分享：「漸覺東風料峭寒，青蒿黃韭試春盤」。

陸游食韮菜後，頓覺身心舒暢，騎黃牛去看鄉人演戲：「翦韭醃薺粟作漿，新炊麥飯滿村香，先生醉後驅黃犢，北陌東阡看戲場」。

方向宇