春潮困擾　3招勁抽濕氣

未見消弭的肺炎，除了要時刻保持家居清潔，家居清爽亦可減低病菌孳生，近日回南天來襲，不但家居環境變差，更會影響身體的健康狀態，引發呼吸道疾病或過敏症狀等。面對濕氣這個難纏對手，Pricerite實惠特意挑選一系列「勁抽」好幫手，並教大家3招踢走濕氣、決戰病菌。

第1招 選用多功能抽濕機

抽濕機相信是每個家居必備的「勁抽」好幫手，選擇抽濕機除了考慮其抽濕量，亦建議選用多功能的產品，可淨化空氣同時抽走濕氣，防止各種發霉現象，減少空氣中細菌、病毒、致敏原，讓家居更安全衞生，更有助加快衣物乾透。

第2招 曬晾衣物 陽光下殺菌

潮濕天氣最難搞的，相信就是難乾的衣物，有時甚至分不清衣服是否已經乾透，結果容易愈堆愈多，還有機會孳生細菌或產生異味。摺疊式或伸縮式曬衣架此時便大派用場，不但能夠配合家居需要調節高度和闊度，利用最少空間，曬晾最多衣物，同時方便收納移動。

第3招 善用吸濕小工具 減少細菌孳生

家居難免會有不少抽濕機難以觸及的「吸濕黑點」，這時吸濕器及吸濕包就可發揮作用。按尺寸放置不同大小的吸濕小工具，並記得定期更換，就能夠從最微小的角落開始，將濕氣踢走！