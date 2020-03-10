LAKH supply新作　拼出Denim魅力

本地服飾品牌LAKH supply自2016年成立以來，一直為Sneakerhead創作出無數剪裁出色的嶄新褲款，當中包括：Pinroll Jogger及Button Pants等人氣之作。與此同時品牌對於所推出的褲款及服飾單品選材亦極為嚴謹，不時會用上棉純布料、重磅丹寧或機能物料CORDURA去打造設計。今季最新推出的Denim Capsule Collection就延續品牌對丹寧布料品質的極致追求，系列分別有Patchwork Cropped Jeans、Classic Cropped Jeans（Sky Blue及Indigo Black兩色）及Classic Denim Jacket三款單品登場。

當中系列所有牛仔褲款一律用上13.3oz丹寧布料打造，其中Patchwork及Sky Blue款式更首度用上自家編製的Original Blue Line Selvedge丹寧布料，捲起褲管就露出獨一無二的藍色布邊細節。另Indigo Black就沿用傳統Red Line Selvedge丹寧布料，但於錶袋位置加入350g劍道袍布料，經過藍染工序後呈現出每件獨一無二的拼接效果。同步登場的Classic Denim Jacket Sky Blue牛仔褸就用上11oz純棉丹寧布料，色落效果介乎於Light Blue及Navy之間，喜歡Vintage Style的牛仔褲迷絕對要捧場支持。