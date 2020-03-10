UCAS放榜後，IB學生如何選擇英國宿舍？

如果讀者是IBDP最後一年的學生，大學取錄應該都收得七七八八了，下一步就是選擇大學宿舍。同學有甚麼需要留意呢？

1.留意申請死線

因為大學宿位有限，不是同學報讀了就一定會有取錄，所以同學一旦收到了取錄並且確實其為Firm Choice（ 第一志願），就可以在網上着手選擇宿舍。以Kings College London（KCL）為例，如果你是2020/21入學的學生，並且沒有曾經在KCL居住過其宿舍（可能有些學生是第二年的學生，不過在同一學校轉學系），就需要在2020年5月31日英國時間做決定，不要等到IB放榜後才選擇宿舍，因為那個時候IB學生就要和Clearing的學生和DSE學生爭宿位。

2.英國大學宿舍有否強迫活動？

英國大學的宿舍一般來說不像香港大學的宿舍需要貢獻舍堂，沒有所謂的Hall Spirits。同學不用擔心被迫參加某些舍堂活動，或是早上要早起做晨操，英國的宿舍是比較自由的。

3.英國大學宿舍如何選擇？

例如KCL大學的宿舍有多達11間，華威大學有31間，琳琅滿目，IB學生應該怎樣選。因為一般學生不會知道每間宿舍的文化，就算Agent和當地人都未必統統知道。有三個重點位置，筆者認為同學家長可以參考。

宿舍價錢：英國宿舍價錢不是像香港以月算，而是每個星期7天計算。價錢多數由150至300英鎊每星期，所以學生不要看到價錢就以為是月算，滿心歡喜，怎知道大失預算。

宿舍文化：家長最擔心小朋友會心散，例如入了一些Party性質比較重的宿舍，影響了學業。但是眾多宿舍學生又怎會知道呢？筆者認為家長選擇時，可以重點留意宿舍是否共享浴室（Shared Bathroom），因為多數這些類型的宿舍一定要和其他人交流，你總不能不去廁所，所以會比較多集體活動。如果學生希望有清淨的居住環境，可以首選有私人套房，獨立廁所的。

宿舍離大學距離：最後學生要用Google Map看看宿舍是否離大學很遠，是否可以走路都可以達到。因為英國巴士出名遲到，如果學生離大學住得遠，但是又經常要等巴士返學，就要預備自己需要預早出門口和遲了上學的麻煩事。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣