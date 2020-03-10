唔想濕滯？中醫教你KO春困

天氣潮潮濕濕，令人感到昏昏欲睡、疲倦、四肢乏力等，這些有可能是「春困」的徵狀。（設計圖片）

近日潮潮濕濕，可曾感到有點昏昏欲睡？在中醫角度，這可能是「春困」的徵狀。

春應肝應健脾化濕

註冊中醫師李廣冀指出，春雨綿綿不斷，天氣陰陰沉沉，令身體出現一些「春困」的徵狀，如疲倦、嗜睡、四肢乏力，有時更會感到飽滯，或食欲不振、大便濕爛或膠黏、尿黃、肩頸痠痛等。中醫認為「春應肝」，意思是春天相應的臟腑是肝，春季調養之道，應以健脾化濕、補虛益氣血、固肺補腎為主。

適當地進補

想遠離「春困」，李醫師有一些養生建議，首先每日要有適量的運動，假日或空餘時間多往郊外活動，呼吸新鮮空氣，還應適當地進補。飲食方面，日常可多食用蘿蔔、薯仔、瘦肉、蛋類、豆製品、新鮮蔬菜、水果等，這類食物含糖及維他命B1、C，能促進體內糖代謝，有利於改善腦組織的能量供應狀況。亦可多選用具健脾、化濕、補腎等功效的藥材，如淮山、杞子、黃精、核桃、北芪、黨參、紅棗、黑棗等。以下介紹的眉豆豬橫脷煲瘦肉湯，有健脾調中，利水消腫的作用，可以通暢小便，消除疲勞，健脾開胃，補益身體，有助解「困」。由於體質各異，飲用前應諮詢中醫師意見。

眉豆豬橫脷煲瘦肉湯

材料：

眉豆 1両

炒扁豆 1両

赤小豆 1両

生薏米 1両

紅棗 4粒

豬橫脷 1條

瘦肉 1斤

生姜 2片

鹽 少許

製法：

1.將豬橫脷放入滾水中煮5分鐘，撈起，刮淨豬橫脷苔，用清水洗乾淨。

2.瘦肉洗淨汆水，切塊；其餘材料浸透洗淨。

3.將所有材料放入煲內，加入清水10碗，煲滾後改用文火煲2小時，加鹽調味，即可飲用。