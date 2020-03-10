【營業資訊】春天氣溫變化不定又潮濕，若本身脾胃不佳，廢水容易積聚，形成水腫。所以很多客人喜歡做「韓式養生」或「LMP」等仿刮痧療程，將「痧毒」吸出來，有效促進局部鬱積在體表的熱、氣滯宣洩出來，達到活血化瘀、清除毒素、緩解水腫的效果。有客人跟我說，「上次我做完韓式，真係成身鬆晒，雙腳消晒腫！不過你知啦，我哋成日用電腦好易肩頸背痛，如果有療程可以出痧之餘又有人手按摩筋肌嘅效果，就正啦！」公司新推出的「鬆筋棒」療程，就是我跟很多國內知名中醫師和推拿師學習，回來後再跟顧問和醫師研發出來，集結出痧和按摩筋肌雙重功效的療程，一次過滿足兩個願望。

鬆筋棒療程，顧名思義就是用棒按摩身體，達到放鬆筋鍵的效果。春天到，肝火旺，一些肝病很易復發。中醫指的肝病，並非西醫所指的肝病。《黃帝內經》曰：「肝氣衰，筋不能動。」中醫認為肝主筋，筋需要肝血濡養，筋才能發揮作用。腰、骨、筋、膝、肩、背、肘，不少人在春天特別容易扭傷筋，就是由於春天肝火旺而致。加上都市人缺乏運動，工作時更容易長期姿勢不良，令肌肉因長時間過度收縮導致筋膜沾黏，筋膜就可能像結痂一樣變厚或變得僵硬，長久下來筋膜會失去彈性和延展性，造成肌肉繃緊，肌肉與筋骨痠痛，所以春天應勤做能舒筋養肝的保健療程。鬆筋棒療程因應每個人的體形，利用不同弧度的鬆筋棒作出深層刮痧按摩，有效出痧排解阻塞氣血流暢的毒素，暢通肝氣，活血祛濕；同時快速放鬆肌肉筋膜層，疏經活絡，即時紓緩放鬆筋骨痠痛，柔筋健骨。

《本草從新》指：「補肝強筋，益氣力，續絕傷。」春季肝氣當令，此時養肝事半功倍。女士「以肝為先天」、「以血為本」，更應把握時機，養肝鬆筋。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。