本日日本：JR山手線有新世代無人便利店

JR山手線的新站高輪Gateway車站，將於3月23日開設無人AI結帳店舖TOUCH TO GO的1號店。（互聯網）

提起無人店舖，其實都唔係新鮮事，無論係美國的amazonGO，甚至中國有好多便利店已正在實施，但始終未見大量普及，簡單講係因為技術問題，令到埋單找數唔算好方便囉！如果想感受最新改良版的無人店舖，機會來了。JR山手線的新站高輪Gateway車站，將於3月23日開設無人AI結帳店舖TOUCH TO GO的1號店。

簡單講呢間係一個面積約60平米的便利店，售賣便當、副食品、菓子及飲料等約600種類商品。

特別之處係，此店係一間Walk-through型的無現金店舖，顧客只要進入店內，便有AI攝影機實時認知手上的商品，當走到付費區，便有觸碰屏幕顯示所購買商品及所需金額，待顧客確認後，便可利用交通系IC卡（稍後更可使用信用卡及電子貨幣）來埋單，免去了一般無人店舖要將商品左Scan右Scan的麻煩，感覺相當方便！

就算發覺有問題，店內亦有連接遠方的客服去幫忙解決。如此輕鬆的購物體驗，值得大家去幫襯呢！

TOUCH TO GO

開業日期：3月23日

營業時間：6:00am~00:00mn

地址：高輪Gateway車站2樓剪票口內