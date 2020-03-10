恍如多個口罩！新款掛頸清新機一覽

新冠肺炎似乎仍會肆虐一段時間，為了個人健康，除了戴口罩、勤洗手外，也可添置其他預防裝備，新興的便攜空氣清新機便是一例，掛喺頸就可淨化空氣，就像戴多個口罩，為健康提供多一重保障，以下就介紹最新4款：

美國研發 Air Supply AS300R

來自美國空氣淨化技術公司Wein Products，其出品的AS300R經過特別設計，使用時會有一股「離子風」向面部噴放，好處是將淨化器內的離子集中導向口鼻，有效避免用家吸入細菌。AS300R可以釋放每立方厘米5,000萬個負離子，為用戶呼吸區域提供離子保護屏，並同時去除0.04至3微米浮游物質，包括PM2.5、灰塵、花粉、煙霧、病毒及過敏原等，有效抵抗過敏和哮喘。由於它不是採用過濾原理，所以無需更換過濾網，隨機配備掛頸繩，充電約3至5小時後可連續使用28小時，每個售價約為千四港元。

超級袖珍 IONION MX

來自日本，機身僅重20g，超輕量掛頸完全沒有負擔。它配備獨家專利離子動力導入板，能加速污染物落下，並同時產生每秒69萬氧負離子，致命污染毒物、甲醛去除率94.6%，致癌懸浮微粒PM2.5的去除率更高達99.9%！它的另一賣點是「三零」，即零電磁波、零臭氧、零噪音。充滿電可用30小時，適合長時間戶外使用。JC Shop有售，每個賣千三港元左右。

適合小孩 VisionKids BaikinBye

採用獨特技術產生小粒徑負離子，活性比一般負離子更高，能夠去除99.9%的PM2.5浮游物，也能去除霧霾、二手煙、TVOC等有害氣體。全機僅重33g，適合小朋友佩戴，其納米銀纖維防靜電頸繩幫助負離子釋放，又能夠同時防靜電，不會有觸電感覺。備有粉藍、粉紅及鋼琴黑三色，坊間只賣數百元，一家三口買齊都唔肉痛！

萌度爆錶 Coclean熊本熊

Coclean熊本熊隨身負離子空氣淨化機，取得日本官方授權，機身印有大大個熊本熊「嘜頭」，可愛到暈！全機以ABS為主要材質，僅重37g，採用森林級負離子產生器，1米內負離子濃度達300萬至800萬個，一部機就能抵抗病菌、塵埃、二手煙、花粉、PM2.5及甲醛等有害物質。跟機附有編織掛繩及熊本熊黑紅矽膠保護套各一，JC Shop而家賣緊六百元左右。