「樂善堂佳宝營養膳食中心」命名儀式　順利舉行

【營業資訊】九龍樂善堂（簡稱樂善堂）近年一直積極開拓社會企業，為有需要人士提供優質及價廉的產品，同時為區內弱勢社群提供就業及培訓機會，期望運用社企模式推動更多扶貧工 作。其中，樂「膳」堂營養膳食服務中心以自負盈虧模式營運，為社區內長者及有需要人士度身訂造並提供營養膳食及送餐服務。中心服務不斷擴展，資源拓展尤其重要，本堂近日喜獲佳宝集團捐款100萬港元命名贊助「樂善堂佳宝營養膳食中心」，以支持膳食中心持續發展，幫助更多有需要人 士。中心於今日（3月10日）舉行命名儀式，並邀得社會福利署署長梁松泰太平紳士蒞臨主禮。

樂善堂主席楊小玲博士於致詞時表示，膳食中心近年推行「膳」待飯券計劃，每日為區內基層及有需要家庭免費提供營養飯餐，減輕他們的經濟負擔；另外，在近日新冠肺炎疫情影響下，中心與社會福利署合作，為家居隔離人士提供上門送飯服務；又特別為居於本堂過渡性社會房屋的基層家庭送上熱飯等，獲得受惠人士讚賞。為確保中心食物質素，在同寅努力下，膳食中心於上月成功考獲 ISO22000:2018食品安全認證。

命名贊助人佳宝集團林曉毅主席於致詞時稱，集團旗下的「佳宝食品超級市場」和樂善堂營運膳食中心的理念不謀而合，同樣以優質及價廉的食物惠及大眾市民，樂善好施。他希望是次的贊助能夠讓「樂善堂佳宝營養膳食中心」持續擴展更多適切的膳食服務予有需要人士，他亦會將過去營商的寶貴經驗與樂善堂社企同事分享，令中心服務愈做愈好，為社會出一分力。