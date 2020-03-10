抽象藝術大師蕭勤回顧展　下月登陸拉脫維亞

創辦了「龐圖國際藝術運動」的華人藝術家蕭勤，其藝術造詣廣受國際認可。（互聯網）

前年憑作品《冥想的能量》造出756萬港元成交價的著名抽象藝術家蕭勤，為戰後歐洲及中國藝術的領軍人物，創辦了「龐圖國際藝術運動」（Punto International Art Movement），影響深遠，其畫作獨特，融合了東西方元素與技巧，廣受國際認可，不但於拍賣市場受到追捧，而且獲美國現代藝術博物館（美國）、費城藝術博物館（美國）、國立當代藝術美術館（意大利）、斯圖加特州立美術館（德國）等國際重要博物館收藏。

適逢今年1月30日是蕭勤的85歲壽辰，一場大型回顧展「在我的開始是我的結束：蕭勤的藝術（In my beginning is my end: the art of Hsiao Chin）」將在拉脫維亞的馬克‧羅斯科藝術中心開幕，展期為4月24日至6月20日。展覽將帶來30多件作品，亮點包括色彩鮮艷明亮的《宇宙律動》（1965年）、《太陽之躍動》（1965年），藝術家於美國期間創作的「硬邊系列」繪畫作品，以及一幅獨特的抽象玻璃馬賽克作品《藍色之省思》（2007年至2018年），觀眾可藉此見證藝術家的成長與成就。