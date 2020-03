抽象藝術大師蕭勤回顧展　下月登陸拉脫維亞

前年憑作品《冥想的能量》造出756萬港元成交價的著名抽象藝術家蕭勤,為戰後歐洲及中國藝術的領軍人物,創辦了「龐圖國際藝術運動」(Punto International Art Movement),影響深遠,其畫作獨特,融合了東西方元素與技巧,廣受國際認可,不但於拍賣市場受到追捧,而且獲美國現代藝術博物館(美國)、費城藝術博物館(美國)、國立當代藝術美術館(意大利)、斯圖加特州立美術館(德國)等國際重要博物館收藏。

適逢今年1月30日是蕭勤的85歲壽辰,一場大型回顧展「在我的開始是我的結束:蕭勤的藝術(In my beginning is my end: the art of Hsiao Chin)」將在拉脫維亞的馬克‧羅斯科藝術中心開幕,展期為4月24日至6月20日。展覽將帶來30多件作品,亮點包括色彩鮮艷明亮的《宇宙律動》(1965年)、《太陽之躍動》(1965年),藝術家於美國期間創作的「硬邊系列」繪畫作品,以及一幅獨特的抽象玻璃馬賽克作品《藍色之省思》(2007年至2018年),觀眾可藉此見證藝術家的成長與成就。