兩個月未來經未必懷孕 可能係……

Q：我在早前有戴套交歡，且記得是外射，套應該没有穿，兩日後便來經，正常流量來了5天左右。但之後過了兩個月，經期還没有來，最近感到肚脹，但始終没有來經，會否有懷孕機會？另如廁後膀胱會感到痛楚，仲有好多黃色分泌物， 為甚麼呢？謝謝回答。

不知發生何事的女子

A：在一次性行為後，隔天便來了5天月經，而那次之後再沒有進行其他的性行為，那麼你現時不會是懷孕了。

懷孕是需要精子和卵子的結合成為受精卵，受精卵在子宮內「着床」發育成為胚胎，繼而孕育為胎兒。換言之，精子和卵子並存和結合，是懷孕的先決條件。女性每個月只排卵一次，排卵日發生在兩次月經周期之間的日子，以月經周期為30天為例，大致推斷從月經來潮的首天向前推算兩星期，基本上便是排卵日。排卵後卵子只能存活24小時左右，沒有受精就會死亡。

在月經來臨前夕，縱有精子進入子宮，由於沒有卵子排出，精子可謂白走一趟，不能結合為受精卵。再者，女性只要是沒有受孕，增厚的子宮內膜便會於每個生理周期脫落並排出體外，形成月經。子宮內膜的功能正是供給受精卵「着床」之用的，它充滿了毛細血管和腺體，就好像一張蓬鬆柔軟的床褥，厚度約7至 14mm，利於受精卵順利「着床」狀態。月經來時，亦即子宮內膜脫落，就算注入受精卵亦根本不能「着床」。

月經和排卵期均受腦下垂體和卵巢的內分泌激素所影響，而呈現生理周期循環。所以基於上述的生理因素，月經來潮前夕與期間實難以懷孕，亦稱安全期。在坊間，時有聽聞女性在經期做愛，之後發現懷孕，多數情況是該位女性早已懷孕，所謂的月經原來是懷孕初期的輕微出血現象。不過由於你描述上次的經期是5天的正常流量，那就不會是點滴式的輕鬆出血了。

女性太擔心意外懷孕，引致精神壓力，也容易引發「心身症」，導致月經遲到甚至不到。你可自行購買驗孕棒驗尿，先排除懷孕憂慮。更要警覺膀胱痛楚問題，它有可能是「谷經」所致，亦可能是感染了膀胱炎症，尤其發生不尋常分泌物，如有持續不適應盡快向婦科求診。

李偉儀