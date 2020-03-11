生肖指數　是日吉星：鼠

鼠：★ 錢是賺來用的，光是儲着不用是沒有用的，應定期作一些小投資呢！

牛：↓ 收到一些帳單，令你突然覺得需要節儉些了，減少買些無謂的用品吧。

虎：→ 和家人有爭吵的情況出現，為了一些少問題而爭吵不休是不值得的。

兔：→ 仍是單身的你，因為單戀而令心情沮喪，但不要以消極來引起對方的注意。

龍：→ 生活上的緊張令你抖不過氣來，來個三點三下午茶，放鬆心情休息一下。

蛇：↑ 財運不錯的一天，憑自己的直覺可獲意外之財，辦公桌上放杯水來增運。

馬：↓ 和下屬為了工作上的意見分歧而發生爭吵，會發生進退兩難的情況。

羊：↓ 是日沖煞，逛街最好相約朋友同行，多參考朋友意見，可減少破財機會。

猴：→ 今天能發揮你的所長，在眾多競爭對手中突圍而出。黃色有助運勢呢！

雞：↑ 今天是個求婚的好日子，不妨花點心思，過一個令你和她都難忘的日子。

狗：→ 在這個競爭激烈的社會，汰弱留強是必然的，努力讀書是你的目標。

豬：→ 連日來的辛苦，今天終有成果，和同事慶祝一番吧！但別喝酒精飲品啊。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌