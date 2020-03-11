預測：周五前，銀行、地產及國企項目，波幅或會稍大。

白羊：事業運雖持續不穩，公事壓力或會較大，但團隊精神較強，合作及進度將較和順。

金牛：精神狀態不穩，出勤、公幹及海外項目等或會遇上阻力，需多予耐性，多作準備。

雙子：人緣及桃花運佳，已有固定伴侶的話，需多加自律，集中精神於現關係上為佳。

巨蟹：情緒不穩，家庭及戀愛運欠佳，已婚或同居朋友，家事或會較頻，需予包容體諒。

獅子：體能欠佳，工作壓力較大，辭令及思考力較佳，合作關係回穩，但需多注意健康。

處女：人緣、戀愛及桃花運稍遜，親子或感情關係或較不穩，小心處理人事及金錢事宜。

天秤：家庭運欠佳，人氣及情緒不穩，幸人氣稍佳較能受到諒解，多予耐性將有助過渡。

天蠍：辭令及思考力不穩，與伴侶、家人及工作夥伴或較易出現溝通問題，宜用心聆聽。

人馬：財運欠佳，家庭、約會等開支較大，需多加節約，並小心處理人事及交易等事宜。

山羊：人氣欠佳，情緒不穩，事業及家庭運稍遜，需予耐性，注意溝通及關注各人狀態。

水瓶：精神狀態欠佳，多休息放鬆，可助提升士氣。財運不穩，需小心看管個人財物。

雙魚：人氣及財運不穩，社交運欠佳，需小心處理人事及金錢等事宜，以免因財失義。