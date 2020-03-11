【星星蜜語】社會復元路漫長　目標清晰可見

3月11日至3月24日，很多打工仔都漸漸由Home office返回辦公室上班，除學校外，基本上大部分的公私營機構都漸漸回復正常運作；但社會的不景氣並不因此完全的煙消雲散。

出現新經濟模式

人們的保守情緒仍然主導着經濟活動，商業機構仍有未渡過的難關，市民仍未放心自由地外出消費，搵錢或搵工都不容易，人們悶在家中久了，也耗掉了不少的意志。可是社會似乎有新希望正在萌芽，新的經濟模式，以及個人的生活模式，漸漸適應着變幻中的環境，而萌生出一些新希望和新目標。靈活醒目的香港人就要留意一下，好好抓緊機會啊！

【十二星座提點】

白羊座、獅子座、人馬座：你們會擔任樂觀開創者的角色，在仍然暗淡未明的環境中，走出一條新的路，並啟發到身邊的人去跟隨。你們是人們的明燈啊！

金牛座、處女座、山羊座：你們很懂得保護自己，在不確定前路之時，不會貿然下決定，細細思考，慢慢行動。你們的冷靜和保守態度，相對比較安全。

雙子座、天秤座、水瓶座：你們很容易在人們在恐懼或樂觀的情緒之間搖擺，有時會失去自己的重心與方向。寧願放慢腳步，靜下心來，思考和計劃好了，才勇敢前進吧！

巨蟹座、天蠍座、雙魚座：沉澱在悲觀和擔憂的情緒中，對自己身心都沒好處呢！不如給自己一點空間，放下生活的擔子，放空呼吸放鬆一下，說不定有新靈感助你解決困難呢！

Profile

Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）