被放假唔想宅再家 美麗華旅遊精選抵玩推介

【營業資訊】【一個價 玩盡澳洲+汶萊】

去澳洲+汶萊兩個國家，都只係HK$5,999起，真係平到笑啊！一次過玩盡華納兄弟電影世界、海洋世界、歡樂農莊；仲重本增遊5分鐘直昇機體驗，高空俯瞰海洋世界、南港海路、南斯德布魯克島等等，享受屬於你嘅神奇經歷！

喺汶萊體驗傳統水鄉村落之旅，乘渡船及品嘗汶萊特色糕點；仲會喺汶萊出名嘅水晶公園、傑米清真寺、蘇丹銀禧紀念館、回教清真寺、蘇丹皇宮、奧馬阿里清真寺打卡影相！

【澳洲+汶萊7天親子團（AAEF07） HK$5,999起/位】

【百萬年冰川 絕美景觀】

一團帶你走進北歐四國嘅冰川峽灣，感受一下大自然嘅震撼！我哋會前往布里克斯達冰川，欣賞歐洲最大嘅冰川之一；乘坐觀光船漫遊挪威著名嘅冰川峽灣，欣賞百萬年冰川所形成嘅美麗峽灣，啱晒鍾意大自然景色嘅你。

【北歐四國（冰川峽灣）10天皇牌之旅（ENSK10） HK$16,799起/位│另設同行優惠】

【報指定東南亞團送旅遊保險】

報名日期：3月2日至15日

出發日期：4月至5月

【Chill值抵玩遊馬拉】

去馬來西亞首都吉隆坡，除咗會去經典旅遊熱點雙子塔購物廣場、世界文化遺產馬六甲古城、荷蘭紅屋等之外。今次仲帶埋你去最新IG打卡熱點：茨廠街【鬼仔巷】影相呃Like！再去埋印度教聖地──全新彩虹繽紛黑風洞；乘船追蹤藍眼淚+螢火蟲，真係好正呀！

【馬來西亞5天團（MKCJ05） HK$1,399起/位】

查詢及報名熱線： 8200 2299