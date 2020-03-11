三界五行：煲湯滾湯　都是食療

家常便飯的湯也有食療作用。（互聯網）

從「湯」字，我們可以更加明白「醫食同源」的意思。中醫師用藥材煲成的藥叫做「湯」，學習中醫須熟讀《湯頭歌訣》（清代汪昂根據歷代醫書的藥方編成，方便記憶）：四君子湯、大青龍湯、升麻葛根湯、白虎湯……

廚師或煮婦用食材煲成的羹叫做「湯」：西洋菜豬踭湯、白菜豬肺湯、蘿蔔牛腩湯，鯪魚粉葛湯……也有「藥食不分家」，把藥材加入食材的「湯」：花旗參雞湯、清補涼豬肉湯、當歸羊肉湯……

家常便飯的湯也有食療作用，春天的枸杞葉滾豬肝或魚片、瘦肉、牛肉、雞蛋湯，都有養肝明目作用。夏天清滾冬瓜、白瓜、節瓜湯（加鹹蛋更好味）都有消暑解渴作用。秋天清滾芥菜湯有潤燥降火作用，大芥菜煲黃豆豬骨湯可防治秋燥引起的感冒。冬天茼蒿菜滾瘦肉或牛肉湯，暖胃補腎；蓮藕煲排骨或牛腩湯可禦寒，增強抵抗力。

春天養肝化濕，可以用棉茵陳、扁豆、雲苓煲鯽魚湯。鯽魚去腮去鱗去內臓，煎至金黃色，加棉茵陳、扁豆、雲苓、生薑、陳皮、清水，大火燒開後轉小火，一小時，關火，加鹽調味，此湯消除疲勞、明目養神，利大小便而達到排毒效果。

花旗參有清熱、潤肺、養陰、降火作用。加無花果，煲生魚或老鴿或老母雞，也同樣要加生薑、陳皮（粵式湯水少不了這兩樣，生薑、陳皮健脾養胃、調和五臓六腑、幚助吸收營養）。這個湯不寒不燥，老幼咸宜，可增強體質，預防感冒。

方向宇