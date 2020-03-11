街頭文化 x 剪裁工藝　撞出新火花

早在數年前High Street Fashion盛行之時已經成功跑出的洛杉磯品牌FEAR OF GOD，在主理人Jerry Lorenzo帶領下成立至今不足十年已經成為潮人熱捧之選。對比鍾情以大Logo作招徠的OFF-WHITE，FEAR OF GOD的街頭風設計就更顯得低調內斂，但相同的是兩個主打高街潮流風格的品牌亦不時會帶來話題性的聯名合作，令品牌人氣得而長期處於高位。

是次FEAR OF GOD的最新合作對象就是由Alessandro Sartori擔任藝術總監的意大利奢侈男裝品牌ZEGNA。透過來自洛杉磯的街頭文化與米蘭高級時裝的剪裁精髓碰撞，交織出突破傳統且辨識度高的聯名系列。

當中服飾單品設計平衡了兩個品牌各自的風格，而且在ZEGNA先天優勢下（品牌有過百年生產頂級面料經驗）素材選用亦得而全面提升，多款以優質天然面料及超輕麖皮打造的外套均壓印上「ZEGNA」標誌，而前繫編織長腰帶設計明顯是取材自FEAR OF GOD經典的Drawstring Pants；配合系列所採用中性美感的花灰、灰褐及駝色設計，將意式剪裁工藝與美式自由個性完美結合起來。