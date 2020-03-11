必食12種超「營」綠色蔬菜

綠色蔬菜含有Phytochemical亦即植物化學成分，植生素本身可以幫助植物對抗害蟲及疾病，進食後有助提升抵抗力，胡蘿蔔素就是其中一個例子。（互聯網）

從小到大都聽人講多吃蔬菜對身體有益，著有《101 Healthy Snacks》電子書的Amanda Rocchio就經常在IG分享簡單易懂的營養知識以及健康食譜，而她最近就介紹了12種常見綠色蔬菜的營養價值，味道與口感各有不同，日日食都唔會厭。

雅枝竹：蘊含豐富纖維、葉酸及維他命C，初春3至4月正值當造期，花芯及根部特別清甜。

蘆筍：葉酸含量豐富，另外還有大量纖維及維他命A、B6、C、K，味道清新爽甜。

西蘭花：營養成分非常豐富，包括多種維他命、礦物質及纖維，對預防心臟病、高血壓、糖尿病也有助益。

青豆：含有豐富蛋白質、鈣質、維他命A及C，還有多種人體所需的氨基酸，有助保持血管健康，亦可以減少脂肪積聚。

椰菜仔：又名抱子甘藍，跟羽衣甘藍同屬超級食物，高纖維、高蛋白質、低卡路里，同時含有維他命A、C、E、K等，當中維他命K有助強化骨骼，絕對是女性恩物。

青瓜：含水量高達96%，同時蘊含維他命K、咖啡酸以及鎂、鈣、鉀等礦物質，功效包括去水腫、抗氧化、鎮靜肌膚、穩定血壓等。

羅馬生菜：與青瓜一樣含水量極高，所以口感特別清爽，營養價值亦很高，含有葉酸、維他命A及C等，對消脂排毒尤其有效。

火箭菜：經常用來製作沙律的火箭菜營養價值極高，含有多種維他命、礦物質及膳食纖維，當中又以維他命K、鈣質、鐵質與葉酸的含量最高。

甘藍葉：甘藍屬於十字花科，油菜、薺菜、西洋菜、花椰菜、包心菜均屬該科植物，大部分都蘊含高纖維與多種維他命。

羽衣甘藍：是歐美廣受歡迎的超級食物，營養成分包括胡蘿蔔素、維他命C、E、K、鈣質、鐵質等等，有抗氧化、調理腸胃及增強免疫力等功效。

紅葉生菜：綠色帶紫紅不但色彩吸引，而且含水量高，也有豐富鐵質、纖維及維他命，用來製作沙律增添色香味又有營養。

蒲公英葉：由於蘊含豐富胡蘿蔔素、維他命A、C、K及礦物質等營養成分，中醫也認為蒲公英葉有助改善消化不良，亦有利尿緩瀉、清熱解毒等作用。