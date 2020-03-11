本日日本：動物園都有得Glamping？

即將喺千葉縣市原市開業嘅THE BAMBOO FOREST，讓大家體驗Glamping嘅同時，亦可跟多種動物大親近。（互聯網）

潮流興豪華露營（Glamping），不過要搵住得招積又有特色之選，即將喺3月28日於日本千葉縣市原市開業嘅THE BAMBOO FOREST，應該係唔少旅客嘅心水選擇。

話說呢個設施位於動物園Sayuri World旁邊，造就了被竹林與動物包圍的環境，而在此住宿也順理成章安排好多相關嘅親近動物活動，例如有「動物飼養體驗」及「與長頸鹿共晉早餐」，讓你跟水豚及長頸鹿等動物來趟親密接觸，意猶未盡的話，附近仲搵到市原象之國，大家可以順道去參觀一番。

至於住宿方面，一共有3種宿泊設施，包括給Glamping專用的舒適圓拱形帳篷、還有外觀別具一格的帳篷Lotus Belle Tent及樹屋形小屋，心思十足。話明係豪華露營，所以內裏設施都相當齊全，而且各客房都有專用嘅沖涼房及廁所，舒適指數滿分。至於用餐方面，住客會享用由當地食材炮製嘅BBQ晚餐，保證滋味又夠氣氛！

THE BAMBOO FOREST

開幕日期：3月28日

地址：千葉縣市原市山小川790

收費：圓拱形帳篷、Lotus Belle Tent每晚各33,000日圓起，樹屋形小屋每晚38,000日圓起。活動費用大人10,000日圓、小孩5,000日圓