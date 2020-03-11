疫情焦慮爆煲　專家教你5招紓緩情緒

疫情期間，不少人會忽略了會因疫情而導致焦慮爆煲，專家提供的5個紓緩情緒貼士，或可幫到你。（互聯網）

疫情期間，不少人會多關心了身體健康，但卻往往忽略了會因疫情而導致焦慮爆煲，不少人會擔心找不到足夠口罩，又或者會怕外出，經常懷疑自己有否患病，引至精神勞累，更直接影響身理和心理質素。小記找來利民會臨床心理學家何月群女士提供5個紓緩情緒貼士，等大家可以以平常心面對疫情。

1.接受正常的情緒反應

在疫情之類的突變環境中，有焦慮是正常的情緒反應，毋須刻意迴避它，可以嘗試慢慢辨識它，並習慣與它共存。

2.有智慧地辨識資訊的真偽

面對四方八面的疫情資訊，不要長時間追蹤相關新聞，每天瀏覽相關新聞1-2次，每次30分鐘就足夠了，更要盡量通過可靠權威的途徑去追蹤新聞。

3.良好溝通有助紓緩壓力

疫情期間，不少家長留守家中工作，而青少年面對學校停課，不妨趁機加強家人之間的溝通。將自己的感受和擔心，嘗試與家人分享，客觀地分析引起這種感受的原因，最好每天好好溝通15-30分鐘。

4.健康均衡生活

面對壓力時身體可能會不自覺地變得繃緊，可通過簡單的運動，讓身心放鬆，例如伸展，拉筋或漫步都是不錯的選擇，而調節深呼吸可助放鬆肌肉及心情，無論在家或工作間均可多嘗試進行靜坐。

5.用興趣轉移焦點

在家中可以培養興趣，如閱讀、聽音樂或與家人一起看電影，一起玩電子遊戲或一起做飯等，都能將很多負面情緒轉化。