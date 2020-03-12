生肖指數　是日吉星：豬

2020年03月12日 06:00
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    生肖指數　是日吉星：豬
    鼠：→ 和子女到郊外或遊樂場玩樂一下，他們開心之餘，你亦可乘機減壓。
    牛：→ 重要的工作，最好能到下午靜待時機來完成，只要冷靜處理就可以了。
    虎：↓ 有時付出了就不要計較收穫，只要自己認為是對的事，就應該盡力去做。
    兔：→ 建議你多充實自己，不妨看多些工商管理的書籍，會令你有很大的得着。
    龍：→ 工作繼續忙碌，壓力慢慢增大，不妨到卡拉OK盡情唱一番來紓解壓力。
    蛇：↓ 會有失眠的現象，嘗試做些運動，和在睡前喝杯熱牛奶會幫助睡眠。
    馬：↑ 和父母及子女相處和諧，享受不可多得的美好時光，心情因此愉快起來。
    羊：→ 情緒起伏不定，忽然多愁善感起來，找些朋友訴訴苦之餘亦可解解悶氣。
    猴：↓ 是日沖煞，如沒有必要，不要到人多擠迫的地方，容易染上傳染疾病。
    雞：→ 是日桃花緣甚佳，容易獲異性好感，但宜小心處理感情事，避免麻煩。
    狗：↑ 你之前的努力是没有白費的，你做過甚麼事，其他人是會知道的。
    豬：★ 對事業很投入，而且對分內的職務做出了一定成績，有脫穎而出的表現。
    ★：吉星
    ↑：升
    →：平
    ↓：跌