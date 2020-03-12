生肖指數　是日吉星：豬

鼠：→ 和子女到郊外或遊樂場玩樂一下，他們開心之餘，你亦可乘機減壓。

牛：→ 重要的工作，最好能到下午靜待時機來完成，只要冷靜處理就可以了。

虎：↓ 有時付出了就不要計較收穫，只要自己認為是對的事，就應該盡力去做。

兔：→ 建議你多充實自己，不妨看多些工商管理的書籍，會令你有很大的得着。

龍：→ 工作繼續忙碌，壓力慢慢增大，不妨到卡拉OK盡情唱一番來紓解壓力。

蛇：↓ 會有失眠的現象，嘗試做些運動，和在睡前喝杯熱牛奶會幫助睡眠。

馬：↑ 和父母及子女相處和諧，享受不可多得的美好時光，心情因此愉快起來。

羊：→ 情緒起伏不定，忽然多愁善感起來，找些朋友訴訴苦之餘亦可解解悶氣。

猴：↓ 是日沖煞，如沒有必要，不要到人多擠迫的地方，容易染上傳染疾病。

雞：→ 是日桃花緣甚佳，容易獲異性好感，但宜小心處理感情事，避免麻煩。

狗：↑ 你之前的努力是没有白費的，你做過甚麼事，其他人是會知道的。

豬：★ 對事業很投入，而且對分內的職務做出了一定成績，有脫穎而出的表現。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌