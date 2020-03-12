白羊：人氣不穩，但精神及社交運回升，團隊精神較強，士氣亦佳，將有助公事推進。

金牛：事業運極佳，求職、轉職或謀事等宜積極。壓力不淺，工作進度將較反覆不穩。

雙子：人緣及桃花運欠佳，旅遊、進修、嗜好及宗教等話題，較易引起摩擦，宜多予耐性。

巨蟹：情緒及家庭運不穩，但異性緣回升，宜善用時間多關注夫妻關係，藉以增進情感。

獅子：戀愛運佳，現關係發展較好，尤其已婚朋友，計劃生育的話宜多努力，把握時機

處女：體能回升，工作運佳，進度回穩，助爭取上位良機。開單、簽約等則要多予耐性。

天秤：人氣欠佳，但桃花及人緣運較旺，利增進親子及感情關係，單身者有望結識新對象。

天蠍：心情及家庭運不俗，家居生活愜意，更能集中精神努力工作，進度將較理想和順。

人馬：辭令及思考力佳，桃花運因而水漲船高，利增進親子及感情關係，宜多作交流。

山羊：事業持續不穩，但正財運明顯轉佳，有助改善家庭及個人經濟狀況，宜作檢討重整。

水瓶：人氣極佳，辭令及思考力回升不少，出勤、公幹，或海外項目等，進展將較利好。

雙魚：精神士氣較旺，集中力較佳，雖財運持續不穩，但理財能力回升，有助維持穩定。