【健樂事】不用數綿羊　8大貼士助你入夢鄉

有說數綿羊可以令人容易入睡，但其實這樣做反而會令腦神經變得緊張。（設計圖片）

睡眠質素影響生活質素，也影響身心健康，因失眠可令人出現易倦、易怒、精神不佳、反應遲鈍、注意力不集中、記憶力減退等徵狀，不得不正視。

想每晚都可以順利入睡？數綿羊是不可靠的，甚至會帶來反效果，令腦神經變得緊張呢！適逢今個星期五（3月13日）是「世界睡眠日」，以下列舉8個有利入睡的方法，希望大家晚晚都能夠發個好夢。

方法1：營造好環境

營造舒適環境，有助入睡，因此睡房應保持清潔，不宜擺放工作文件，以免將煩惱帶上床，破壞了睡眠的心境。另外，睡前把燈光調暗或拉埋窗簾，溫度則宜控制在攝氏21至23度左右，有需要時可播放輕音樂。

方法2：心境宜平和

睡前應避免玩電腦或看電視，因過度興奮會令人難以入睡。若躺在床上沒有睡意，情況又持續1小時，不要催自己去睡，宜離開睡床，聽一會柔和音樂，待有睡意才上床。

方法3：上床要定時

正常睡眠就像環境反射，在相若的時間上床就寢，10分鐘內應能入睡。欠缺規律的作息習慣，會影響睡眠質素，而最理想的睡眠時間為每晚11時到早上7時，但香港人的活動較多，晚上11時就寢不易實行，因此深夜12時睡至翌日朝早7時亦可。

方法4：早上別賴床

賴床是一種似睡非睡、似醒非醒的狀態，就算繼續睡也只屬於淺睡，睡眠質量不高，亦會破壞生理時鐘的節奏，令身體機能的運作產生混亂。

方法5：勿飲咖啡因

咖啡、濃茶等含咖啡因的飲料，具有提神和利尿作用，難免會影響睡眠質素，尤其是臨睡前更加不宜飲用。

方法6：睡前勿過飽

有云：「胃不和則臥不安。」無論是過餓或過飽都會使人難以入睡，尤其是臨睡前食得過飽，可令脾胃失運，當食物停滯於胸脘部，可阻礙氣機運行，繼而導致失眠，建議晚餐最好食到七分飽，餸菜宜清淡一點。

方法7：熱水泡雙腳

手腳容易冰冷者，不妨於睡前以熱水泡腳15分鐘，放鬆肌肉之餘，亦可溫暖身心，促進入睡。

方法8：適量做運動

每星期至少做3天帶氧運動，有助釋放壓力，但切忌於睡前3小時進行，因為這樣做將令大腦變得活躍，加劇失眠問題。不過，像瑜伽、伸展運動等放鬆心情的運動，於睡前做則對安眠有幫助。