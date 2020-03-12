增強免疫力的素食餐單

香港仍受疫症陰霾籠罩，在忽冷忽熱的天氣下，巿民絕不能鬆懈，繼續注重個人衞生及家居清潔，防範病毒細菌傳播，同時，要壯大自身免疫力，使身體保持健康狀態。

吸收維他命B、C及鋅

要增強自身免疫力可從飲食着手，素食人士都輕鬆攝取充足營養。脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華指出，維他命C、維他命B及微量元素鋅（Zinc）有助人體增強免疫力，而且容易在食物中找得到。

許多蔬果類皆蘊含維他命C，宜多選擇黃色和綠色的蔬菜，而黃色和綠色帶有酸性的水果更是含有非常豐富的維他命C。含維他命B的食物有啡色的穀物類，至於含鋅的有深綠色菜葉的蔬菜，以及菌類。

輕鬆易做營養餐

維他命C有助加快傷口愈合及維持黏膜健康，並且能提高免疫機能，令T細胞和B細胞活躍起來，對抗細菌或病毒的侵襲，因而被視為可預防傷風感冒。維他命B群幫助促進身體新陳代謝，亦有助發炎傷口消炎，各種維他命B各司其職，將攝取的營養素轉化為身體所需的能量，能紓緩壓力及疲倦感。鋅（Zinc）是人體內含量僅次於鐵的微量元素，影響着新陳代謝，幫助細胞核內核酸DNA和RNA的合成，對免疫系統中的白血球有增強作用，並且可維持男性生殖機能。

王俊華建議的素食餐單，可以鮮茄、黃椒、綠椒炒雜菌，配合蕎麥麵吃，因為番茄、黃椒和綠椒含維他命C，雜菌含鋅，蕎麥麵含維他命B群，餐後再加豐富維他命C的奇異果及熱檸檬水，是味道佳又容易做的有營養素食。

並無單一食物可抗疫

王俊華提醒巿民，由於巿面上有營養師標榜某些食物可以抗疫，例如每日食麥皮抗肺炎；因此，他希望大眾理解，吃有營養的食物，只為增強身體抵抗能力，間接減低受到疫症的影響，雖然麥皮含維他命B群，但並非一種食物能針對某種病毒的功效，故此，對抗疫情是需要大家保持衞生，均衡吸收飲食營養。