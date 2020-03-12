Air Max 90 FlyEase　再見「綁帶」

綁鞋帶對於一般人來講是每日都必須要做而且輕而易舉可以完成的動作，但對於一些身體有殘障的人而言，這些微不足道的生活細節都會為他們帶來困擾，可以親手替自己穿上波鞋是一件遙不可及的事情。Nike FlyEase技術的出現，就是希望幫助這些身體有缺陷人士，可以毋須別人幫助下獨力完成穿鞋及脫鞋動作。最初此技術是Nike Innovation Kitchen設計總監Tobie Hatfield為殘障奧運選手開發，直至2012年某天收到準備升上大學並患有腦性麻痹的Matthew Walzer寄給Nike的一封信，Tobie Hatfield就不停重新改良當中技術，最終成功將Nike FlyEase運用到品牌旗下各款籃球鞋及跑鞋當中。

今年隨着Air Max 90誕生30周年，Nike就將此方便穿脫的FlyEase技術結合到鞋款之上，演變出全新鞋款Air Max 90 FlyEase。前半部由鞋頭去到鞋舌位置保留原有設計形態（鞋帶僅為裝飾用途），而後半部鞋踭位置則加入類似UNDERCOVER x Nike Daybreak向後拋出的細節，除了為鞋款帶來前衞外觀外，其實際用途就如一個鞋抽（Shoehorn），讓你可以毋須動用雙手，直接將雙腳「滑」入鞋籠，而且所用物料亦具有一定彈性，不論穿脫都極為方便，對於無法完成綁鞋帶動作的殘疾人士來說，此設計足以改善他們日常生活上的不便。