蒜香白汁長通粉　意式經典滋味

2020年03月12日 15:00
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    蒜香芝士長通粉是其中一款經典意式白汁意粉，蒜蓉、芝士與香草混合香氣澎湃，加雞肉加倍惹味。（設計圖片）
    提起白汁意大利粉，大部分人都會即時想起用芝士、雞蛋、煙肉煮成的卡邦尼意粉，但其實用意大利香草及蒜頭煮成的Alfredo Penne同樣經典。
    自家調製醬汁
    Alfredo白汁以濃稠著稱，製作的材料離不開帕爾馬芝士、牛油及蒜頭，加忌廉會更香滑。Penne則是長通粉，而正宗意式Alfredo Penne通常會配搭雞肉享用。IG：delicioushealthyvideos就示範了這款意粉的做法，自家調製醬汁，滋味更佳亦更有滿足感。
    材料：
    雞胸肉　1 1/2磅
    意粉　455克
    帕爾馬芝士　25克
    芫荽　10克
    牛油　2湯匙
    奧勒岡、羅勒、鹽、胡椒　各1/2茶匙
    醬汁：
    牛奶　480毫升
    帕爾馬芝士　55克
    麵粉　3湯匙
    牛油　2湯匙
    蒜頭　4粒
    奧勒岡、羅勒、鹽、胡椒　各1/2茶匙
    做法：
    1.先以中火煮溶牛油，然後煎香雞胸肉。
    2.加鹽、胡椒、奧勒岡及羅勒調味，煮8至10分鐘直至入味，上碟備用。
    3.預備醬汁，先用中火煮溶牛油，將蒜頭煮至軟身。
    4.分兩次加入麵粉攪拌，逐少加牛奶煮至濃稠，加鹽、胡椒、奧勒岡及羅勒調味。
    5.最後倒入帕爾馬芝士，煮溶後與意粉及雞胸肉拌勻，混合芫荽及帕爾馬芝士即可享用。
    網址：https://www.instagram.com/p/B81ixqdFqHm/?utm_source=ig_web_copy_link