蒜香白汁長通粉　意式經典滋味

提起白汁意大利粉，大部分人都會即時想起用芝士、雞蛋、煙肉煮成的卡邦尼意粉，但其實用意大利香草及蒜頭煮成的Alfredo Penne同樣經典。

自家調製醬汁

Alfredo白汁以濃稠著稱，製作的材料離不開帕爾馬芝士、牛油及蒜頭，加忌廉會更香滑。Penne則是長通粉，而正宗意式Alfredo Penne通常會配搭雞肉享用。IG：delicioushealthyvideos就示範了這款意粉的做法，自家調製醬汁，滋味更佳亦更有滿足感。

材料：

雞胸肉 1 1/2磅

意粉 455克

帕爾馬芝士 25克

芫荽 10克

牛油 2湯匙

奧勒岡、羅勒、鹽、胡椒 各1/2茶匙

醬汁：

牛奶 480毫升

帕爾馬芝士 55克

麵粉 3湯匙

牛油 2湯匙

蒜頭 4粒

奧勒岡、羅勒、鹽、胡椒 各1/2茶匙

做法：

1.先以中火煮溶牛油，然後煎香雞胸肉。

2.加鹽、胡椒、奧勒岡及羅勒調味，煮8至10分鐘直至入味，上碟備用。

3.預備醬汁，先用中火煮溶牛油，將蒜頭煮至軟身。

4.分兩次加入麵粉攪拌，逐少加牛奶煮至濃稠，加鹽、胡椒、奧勒岡及羅勒調味。

5.最後倒入帕爾馬芝士，煮溶後與意粉及雞胸肉拌勻，混合芫荽及帕爾馬芝士即可享用。