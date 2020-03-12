蒜香白汁長通粉 意式經典滋味
2020年03月12日 15:00
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蒜香芝士長通粉是其中一款經典意式白汁意粉，蒜蓉、芝士與香草混合香氣澎湃，加雞肉加倍惹味。（設計圖片）
提起白汁意大利粉，大部分人都會即時想起用芝士、雞蛋、煙肉煮成的卡邦尼意粉，但其實用意大利香草及蒜頭煮成的Alfredo Penne同樣經典。
自家調製醬汁
Alfredo白汁以濃稠著稱，製作的材料離不開帕爾馬芝士、牛油及蒜頭，加忌廉會更香滑。Penne則是長通粉，而正宗意式Alfredo Penne通常會配搭雞肉享用。IG：delicioushealthyvideos就示範了這款意粉的做法，自家調製醬汁，滋味更佳亦更有滿足感。
材料：
雞胸肉 1 1/2磅
意粉 455克
帕爾馬芝士 25克
芫荽 10克
牛油 2湯匙
奧勒岡、羅勒、鹽、胡椒 各1/2茶匙
醬汁：
牛奶 480毫升
帕爾馬芝士 55克
麵粉 3湯匙
牛油 2湯匙
蒜頭 4粒
奧勒岡、羅勒、鹽、胡椒 各1/2茶匙
做法：
1.先以中火煮溶牛油，然後煎香雞胸肉。
2.加鹽、胡椒、奧勒岡及羅勒調味，煮8至10分鐘直至入味，上碟備用。
3.預備醬汁，先用中火煮溶牛油，將蒜頭煮至軟身。
4.分兩次加入麵粉攪拌，逐少加牛奶煮至濃稠，加鹽、胡椒、奧勒岡及羅勒調味。
5.最後倒入帕爾馬芝士，煮溶後與意粉及雞胸肉拌勻，混合芫荽及帕爾馬芝士即可享用。