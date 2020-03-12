今晚食乜：最緊要快手　爆炒出惹味牛肉

中菜講究鑊氣，以爆炒炮製的菜式最為惹味，而kravingsfoodadventures.com就教大家一味爆炒川醬牛肉片，惹味好下飯。

牛肉買回來後，盡可能切成薄片，爆炒時便能快點熟透，切片後放入醃料閒置30分鐘醃至入味。不少會先爆香蒜蓉和洋葱等再放入牛肉，但蔬菜粒好易過熟變軟影響口感，建議蔬菜炒香後先撈起，待爆炒牛肉至兩邊變色後將蔬菜回鑊，之後下調味和四川辣醬炒至入味便成。炒至剛熟的牛肉片，配上辛香的四川醬，熱辣辣吃最是惹味，用來配米飯或麵條都咁夾。

材料：

牛肉片 2磅

豉油 3湯匙

紹興酒 3湯匙

黑胡椒碎 1茶匙

蘇打粉 1茶匙

粟粉 1湯匙

洋葱粒 1/4杯

葱粒 1/4杯

蒜蓉 1/4杯

青椒絲 半杯

四川辣醬 3湯匙

油 少許

做法：

1.牛肉片加1湯匙豉油、1湯匙紹興酒、黑胡椒碎、蘇打粉和粟粉拌勻，醃30分鐘。

2.燒熱油，爆香洋葱粒、葱粒和蒜蓉，炒香後加青椒絲炒軟後撈起。

3.原鑊加點油，再炒香牛肉片，當兩邊變色後，蔬菜回鑊炒勻。

4.加剩下的豉油、紹興酒和四川辣椒炒約1分鐘便成。