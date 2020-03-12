今晚食乜：最緊要快手 爆炒出惹味牛肉
2020年03月12日 15:30
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今晚食乜：最緊要快手 爆炒出惹味牛肉 （互聯網）
中菜講究鑊氣，以爆炒炮製的菜式最為惹味，而kravingsfoodadventures.com就教大家一味爆炒川醬牛肉片，惹味好下飯。
牛肉買回來後，盡可能切成薄片，爆炒時便能快點熟透，切片後放入醃料閒置30分鐘醃至入味。不少會先爆香蒜蓉和洋葱等再放入牛肉，但蔬菜粒好易過熟變軟影響口感，建議蔬菜炒香後先撈起，待爆炒牛肉至兩邊變色後將蔬菜回鑊，之後下調味和四川辣醬炒至入味便成。炒至剛熟的牛肉片，配上辛香的四川醬，熱辣辣吃最是惹味，用來配米飯或麵條都咁夾。
材料：
牛肉片 2磅
豉油 3湯匙
紹興酒 3湯匙
黑胡椒碎 1茶匙
蘇打粉 1茶匙
粟粉 1湯匙
洋葱粒 1/4杯
葱粒 1/4杯
蒜蓉 1/4杯
青椒絲 半杯
四川辣醬 3湯匙
油 少許
做法：
1.牛肉片加1湯匙豉油、1湯匙紹興酒、黑胡椒碎、蘇打粉和粟粉拌勻，醃30分鐘。
2.燒熱油，爆香洋葱粒、葱粒和蒜蓉，炒香後加青椒絲炒軟後撈起。
3.原鑊加點油，再炒香牛肉片，當兩邊變色後，蔬菜回鑊炒勻。
4.加剩下的豉油、紹興酒和四川辣椒炒約1分鐘便成。